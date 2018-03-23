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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Tonbul ve Ahıska Türkleri, harekata destek vermek üzere Hatay'a geldi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a geldi.

Geylan, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek, hem de halkla birlikte olmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Harekatın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde nihayete erdiğini belirten Geylan, şöyle devam etti:

"Bizim için ayrı bir onur kaynağı olmuştur. Biz şuna inanıyoruz. Türk ordusu, Türk devleti çok güçlüdür. Her türlü düşmancı saldırının üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir. Gerek Fırat Kalkanı Operasyonu gerekse Zeytin Dalı Harekatı bunun somut göstergesi olmuştur. Biz inanıyoruz ki 100 yıl önce kesintiye uğratılan hesap yeniden açılmıştır. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri sadece terörle mücadele etmiyor. Bölgemizin küresel egemen güçleri tarafından yeniden tanzim edildiği bu günlerde toprak kaybetmemenin mücadelesini veriyor. Yürekten inanıyoruz ki; Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu başarıya ulaşacak."

Hem Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanacağını hem de bölge halklarının yeniden huzura kavuşacağını aktaran Geylan, harekata desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Geylan, daha sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan "Yörük Teyze" olarak bilinen Döndü Deveci ile bir araya gelerek hatıra fotoğraf çektirdi.

Deveci de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve beraberindeki heyet de Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 14 çadır ve 12 konteyner ile oluşturulan Seyyar İlk Yardım Hastanesi'ni ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Ahıska Türkleri de harekata destek vermek üzere Kırıkhan ilçesine geldi.

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