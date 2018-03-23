Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a geldi.

Geylan, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek, hem de halkla birlikte olmak için Hatay'a geldiklerini söyledi.

Harekatın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde nihayete erdiğini belirten Geylan, şöyle devam etti:

"Bizim için ayrı bir onur kaynağı olmuştur. Biz şuna inanıyoruz. Türk ordusu, Türk devleti çok güçlüdür. Her türlü düşmancı saldırının üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir. Gerek Fırat Kalkanı Operasyonu gerekse Zeytin Dalı Harekatı bunun somut göstergesi olmuştur. Biz inanıyoruz ki 100 yıl önce kesintiye uğratılan hesap yeniden açılmıştır. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri sadece terörle mücadele etmiyor. Bölgemizin küresel egemen güçleri tarafından yeniden tanzim edildiği bu günlerde toprak kaybetmemenin mücadelesini veriyor. Yürekten inanıyoruz ki; Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu başarıya ulaşacak."