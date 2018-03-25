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Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

Mehmetçik'e destek ve moral vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ilçesine gelişleri devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek ve moral vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ilçesine gelişleri sürüyor.

Kahramanmaraş AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, harekata destek vermek amacıyla Hassa ilçesine geldi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Çam, grup adına yaptığı açıklamada, cephede mücadele veren Mehmetçiklere moral vermek amacıyla ilçede bulunduklarını söyledi.

Çam, vatan müdafaasının sadece cephede olmadığının altını çizerek, herkesin yaptığı işlerde en iyisini ortaya koymak zorunda olduğunu kaydetti.

MHP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ve beraberindeki partililer de harekata destek kapsamında yanlarında getirdikleri tıbbi malzeme ve eşyalar ile 12 küçükbaş hayvanı yetkililere teslim etti.

Yücebaş, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle nihayetlenmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

MHP Kayseri Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Genç ise ilçede eğitim gören öğrencilerin yazdıkları mektupları askerlere teslim edeceklerini kaydetti.

İskenderun Off Road Kulubü (İSKOFF) üyeleri de yanlarında getirdikleri çorap ve iç çamaşırları askerlere ulaştırılmak üzere Hassa Belediyesi yetkililerine teslim etti.

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