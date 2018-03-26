Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destekler sürüyor.
Mehmetçiğe destek ve moral vermek üzere Hatay'a gelen Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.
Vali Ata, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zeytin Dalı Harekatı'na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Dernek Başkanı Gündüz ise Hatay'a Zeytin Dalı Harekatı'na manevi yönden destek vermenin yanı sıra Mehmetçiğin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere esnafların katkılarıyla topladıkları 200 bin liralık çeki Vali Ata'ya verdi.
- Dizi oyuncusundan askerlere ziyaret
Özel bir televizyon kanalında yayımlanan "Söz" dizisinde rol alan oyuncu Emre Dinler de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için Kırıkhan ilçesine geldi.
Dinler, Kırıkhan kontrol noktasında bekleyen askerleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
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