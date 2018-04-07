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Zeytin Dalı Harekatına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Türkiye Yörük Türkmen Birliği öncülüğünde bir araya gelen yörükler, Mehmetçik'e destek vermek için Hatay'a geldi

Türkiye Yörük Türkmen Birliği öncülüğünde bir araya gelen yörükler, Mehmetçik'e destek vermek için Hatay'a geldi.

Zeytin Dalı Harekatında görev yapan askerlere destek ve moral vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların Hatay'a gelişleri sürüyor.

Türkiye Yörük Türkmen Birliği öncülüğünde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bir araya gelen yörükler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında görev yapan askerlere destek ve moral vermek amacıyla Suriye sınırındaki Hatay'ın Hassa ilçesine geldi.

Türkiye Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Bursa'nın Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlere moral ve destek vermek amacıyla geldiklerini söyledi.

Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde devletin, milletin ve askerlerin arkasında olduklarını ifade eden Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak şuna inanıyoruz, hudutlarımızı genişletmek amacıyla bu harekatı yapmıyoruz. Ülkenin sınırı içerisinde dışarıdan hiçbir yabancı eli değmeden kendi hür irademizle kendimizi yönetmek istiyoruz. Dünya ile yarış etmek, ekonomik ve sosyal olarak büyümek istiyoruz. Hudut dışında yapmak istediğimiz; atlarımızdan DNA'mızda bulunan bir sınırsız hoşgörü anlayışımız, sınırsız adalet anlayışımız var."

Gelirken yanlarında Bursa'daki Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinden toprak getirdiklerini aktaran Tatlıoğlu, öğrencilerin yazdıkları mektupları da Mehmetçik'e ileteceklerini kaydetti.

Tatlıoğlu, Orhaneli ilçesinin Çanakkale savaşında en çok şehit veren yer olduğunu vurgulayarak, tamamı şehit torunu olan kafileyle birlikte geldiklerini, içlerindeki bazı yörük kadınlarının ellerine Türk bayraklı kınalar sürerek geldiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından iki kurbanlık koyun, dualar eşliğinde kesilerek askerlere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

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Afrin destek Hassa hatay yörük

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