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Zeytin Dalı Harekatı’na destek için öğrenciler bedenleriyle ay-yıldız çizerek "Afrin" yazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Ankara’da yaklaşık 300 lise öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle ay-yıldız çizerek "Afrin" yazdılar.Ankara’nın Sincan ilçesinde Elvanköy Anadolu Lisesli öğrencileri, Afrin’de mücadele veren Mehmetçik’e desteğini, okulda gerçekleştirdikleri etkinlik ve sergiledikleri özel koreografiyle gösterdi.

Ankara’da yaklaşık 300 lise öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla okul bahçesinde bedenleriyle ay-yıldız çizerek "Afrin" yazdılar.
Ankara’nın Sincan ilçesinde Elvanköy Anadolu Lisesli öğrencileri, Afrin’de mücadele veren Mehmetçik’e desteğini, okulda gerçekleştirdikleri etkinlik ve sergiledikleri özel koreografiyle gösterdi. Uzun bir çalışma sonucu, yaklaşık 300 lise öğrencisi okul bahçesinde bedenleriyle ay-yıldız çizerek "Afrin" yazdılar. Bu anlar ise dron kamerası tarafından kaydedildi.

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