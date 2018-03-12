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Zeytin Dalı Harekatı’na destek için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetli tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak isteyen 90 kişilik grup, 20 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirdi.Alpu Kamyakamı Ömer Özbay ve Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş’ın da katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Alapınar köyünden başlayarak ve Sakarıkaracaören’e uzanan 20 kilometrelik parkurda devam etti.

Zeytin Dalı Harekatı’na destek için yürüdüler

Türk Silahlı Kuvvetli tarafından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak isteyen 90 kişilik grup, 20 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirdi.
Alpu Kamyakamı Ömer Özbay ve Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş’ın da katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Alapınar köyünden başlayarak ve Sakarıkaracaören’e uzanan 20 kilometrelik parkurda devam etti. Katılımcılar yer yer zorlansalar da parkur sonunda tabiatın güzellikleri karşısında kendilerini alıkoyamadı. Bu parkurun BEBKA projesine dahil edilerek turizme kazandırılacağı müjdesini veren Kaymakam Özbay, bölgede yer alan diğer parkurları da ortaya çıkartarak alanın cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı’na destek için yürüdüler

Zeytin Dalı Harekatı’na destek için yürüdüler

Zeytin Dalı Harekatı’na destek için yürüdüler

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