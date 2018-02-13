HABER

Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta vatandaşlar harekata destek amacıyla konvoy oluşturdu

Zonguldak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla konvoy oluşturuldu.

Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği Zonguldak Şubesi'nce oluşturulan konvoya katılan üyeler ve vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturan katılımcılar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne geldi.

Konvoyun geçtiği güzergahta, diğer sürücüler de klakson çalarak gruba destek verdi.

Şube Başkanı Sinan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, millet olarak dualarının Mehmetçik ile beraber olduğunu söyledi.

Mehmetçiklere destek olmak için bir araya geldiklerini belirten Toprak, "Biz belki sınır ötesinde değiliz ama ruhumuzla, kanımızla, canımızla, bayrağımızla, dinimizle, imanımızla ve duamızla Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek için konvoy düzenledik. Allah onların yardımcısı olsun." dedi.

Grup, burada, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin destek konvoyu Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehit annesine hakaret eden şoför tutuklandı

Şehit annesine hakaret eden şoför tutuklandı

Saliha İmam Hatipliler Derneği’nden Kütahyalı kadınlara girişimcilik eğitimi

Saliha İmam Hatipliler Derneği’nden Kütahyalı kadınlara girişimcilik eğitimi

Teklifini reddedince kalbinden vurdu

Teklifini reddedince kalbinden vurdu

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Ayakkabı atölyesinde yangın

Ayakkabı atölyesinde yangın

Aşıklar diyarı Uşak’ta Sevgililer Günü hazırlıkları

Aşıklar diyarı Uşak’ta Sevgililer Günü hazırlıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.