Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ve vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için oluşturdukları konvoyla şehir turu yaptı.
Merkez Otogar önünden Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla toplananlar, harekata destek için sloganlar attı. Daha sonra şehir merkezini takip ederek Küçük Sanayi Sitesi kavşağına doğru hareket eden konvoy, turunu tamamladı. Bu sırada kaldırımlarda toplananlar da konvoydakilere destek verdi.
Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Taş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğin arkasında olduklarını ifade ederek "Şoförler olarak Cumhurbaşkanımızın talimatını bekliyoruz. Hepimiz canımızı vatan için vermeye hazırız." dedi.
Konvoya katılanlardan Gazi Balcılar, vatan uğruna can vermeye hazır olduklarına işaret ederek, "Afrin'e destek için konvoy düzenledik. Adıyaman'ın desteğini bir kez daha göstermiş olduk. Allah, Mehmetçik'imizin yardımcısı olsun." diye konuştu.
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