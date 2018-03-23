Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bayrak yürüyüşü yapıldı.
Etkinlik öncesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, "Gölbaşı uyuma Mehmetçik'e sahip çık" "Hepimiz Mehmetiz, Afrin'e yeteriz", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı.
Kaymakam Can Aksoy, burada yaptığı konuşmada, ilçe halkının Zeytin Dalı Harekatı'na desteğinin her zaman tam olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise Türk milletinin, ülkesinin bekası tehlikeye düştüğünde bir ve beraber olmayı her zaman başardığına işaret etti.
Konuşmanın ardından katılımcılar, İstiklal Marşı okuyup, askerler için dua etti.
Meydanda Gölbaşı Belediyesi tarafından 2 bin 500 bayrak dağıtıldı.
Gruptakiler, daha sonra ellerinde bayraklarla ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum