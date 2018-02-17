Zeytin Dalı Harekatı'na esnaf desteği

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir grup esnaf, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na destek verdi.

Galataderesi Caddesi üzerinde toplanan ve Türk bayrakları taşıyan esnaf, "Zeytin Dalı Harekatına katılan tüm askerlerimize selam ve dua ile", "Vatan sevgisi imandandır", "Güçlünün haklı olmadığı haklının güçlü olduğunu tüm dünyaya gösteren Türk askerine selam ve dua ile" yazılı pankartlar taşıdı.

Çevredeki vatandaşların da katıldığı grup adına açıklama yapan esnaf Yahya Beyazıt, mücadelenin hilal ve haçın savaşı olduğunu belirtti.

Beyazıt, "Ecdadımızın asırlar boyu tahsis ettiği huzuru, adaleti ve nizamı tekrarlamak için şanlı ordumuz seferdedir. Rabbim gazamızı mübarek eylesin. Askerimiz Afrin'de vuruyor sesi Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, İsrail'den, Fransa'dan duyuluyor. Nedeni belli, çünkü bu savaş haç ile hilalin savaşı. Korkuları var nedeni belli. Hazreti Muhammed'in ordusu geliyor. Ümmetin duası var karşılarında." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından şehitler için saygı duruşunda bulunan gruptakiler, İstiklal Marşı'nı okudu. Destek gösterisi, vatandaşlara yemek ikramının ardından sona erdi.