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Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde HDP İlçe başkanı Refai Baran, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde HDP İlçe başkanı Refai Baran, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelikZeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Bismil İlçe Başkanı Baran hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Baran'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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