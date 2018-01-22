Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yaptığı tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin terörü ve terör örgütlerini övücü ve toplumu yanıltıcı mahiyette, gerçeğe aykırı haber ve sosyal medya paylaşımlarının takibi sürüyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, suç unsuru paylaşım ve açıklamalarda bulunan 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

(AA)