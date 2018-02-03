Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışı ile destek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışıyla destek oldu.

Öğretmenevi önünde, Türk Kızılayı tarafından "Kalbimizle duamızla kan bağışımızla Afrin'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimizin yanındayız" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Taş, yaptığı açıklamada, olası bir ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanyaya vatandaşın büyük ilgi gösterdiğini, 150'yi aşkın kişinin bağışta bulunduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Elazığ halkını Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğimize destek olmaları için kan bağışı kampanyamıza davet ettik. Onlar da sağolsunlar kan bağışında bulunarak desteklediler. Elazığ halkına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların göstermiş olduğu bu yoğun ilgi vatanlarını ne kadar çok sevdiklerini gözler önüne seriyor."