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Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışı ile destek

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:47 | Son Güncelleme

Elazığ'da vatandaşlar, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü harekata destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu - Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Kayaoğlu: - "Kanımızla ve canımızla memleketimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışıyla destek oldu.

Öğretmenevi önünde, Türk Kızılayı tarafından "Kalbimizle duamızla kan bağışımızla Afrin'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimizin yanındayız" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Taş, yaptığı açıklamada, olası bir ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanyaya vatandaşın büyük ilgi gösterdiğini, 150'yi aşkın kişinin bağışta bulunduğunu dile getiren Taş, şöyle konuştu:

"Elazığ halkını Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğimize destek olmaları için kan bağışı kampanyamıza davet ettik. Onlar da sağolsunlar kan bağışında bulunarak desteklediler. Elazığ halkına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların göstermiş olduğu bu yoğun ilgi vatanlarını ne kadar çok sevdiklerini gözler önüne seriyor."

Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Dönem Sözcüsü İbrahim Kayaoğlu ise ülkesini ve milletini seven fertler olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını dile getirdi.

Harekatı desteklediklerini vurgulayan Kayaoğlu, "Kanımızla ve canımızla memleketimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Kan bağışında bulunan İsmail Aydemir, kampanyayı sosyal medyadan duyduklarını belirtti.

Aydemir, "Bizler 7'den 70'e gerektiğinde kanımızla ve canımızla Afrin'deki Mehmetçiğimize destek olmaya hazırız. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Furkan Çelik de zaman zaman kan bağışında bulunduğunu ancak bu kampanyanın Mehmetçik için düzenlendiğini öğrendiğinde büyük bir heyecan duyduğunu aktardı.

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Afrin Elazığ kan bağışı mehmetçik

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