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Zeytin Dalı Harekatı'na "kan bağışlı" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

Tosya Dernekler Federasyonu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kan bağışında bulundu

İSTANBUL (AA) - Tosya Dernekler Federasyonu üyesi bir grup, kan bağışında bulunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Üsküdar Belediyesi Kirazlıtepe Yaşam Merkezi'ne gelen federasyon üyeleri, sağlık kontrolünün ardından Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyasına katılan Tosya Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ali Tekin, "Çanakkale'den 15 Temmuz'a, 15 Temmuz'dan Afrin'e selam olsun" sloganıyla 350 kişinin kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Tekin, Tosya Dernekler Federasyonu olarak Türk Kızılay'ı Üsküdar Şubesi ile etkinliği organize ettiklerini belirterek, "Etkinlikte, milli türkülerimiz, şiirlerimiz okundu. Misafirlerimize Çanakkale menüsünü yemek olarak sunduk. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yad etmek üzere bu kanı Afrin'e gönderiyoruz. Mehmetçiklerimizi desteklemek adına gönderiyoruz. Bu bir kutsal davadır. Vatandaşlık görevimizdir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kan bağışı Tosya Dernekler Federasyonu Türk Kızılayı

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