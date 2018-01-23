HABER

'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için lokma dağıttılar

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:12 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, esnaf ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Selimiye Camii'nin önünde dua edip, lokma dağıttı.Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirneli şekerlemeci Arif Meriç ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi üyeleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için Selimiye Camii'nde bir araya geldi. Cami önünde dualar edilirken, lokma dağıtıldı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Dinar, özel amaç için toplandıklarını belirterek, "Afrin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir köşesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize dua ve dua sonrasında Türk İslam geleneklerinde olan lokma dağıtımı yapacağız. Buradan onlara seslenerek, şöyle demek istiyoruz. Bedenimiz, sizin yanınızda değil; ama ruhumuz, dualarımız her saniye sizinle beraber. Sizin yanınızdayız. Buradan size dualar gönderiyoruz. Yaşasın Türk askeri" dedi.Kentte şekerlemecilik yapan Arif Meriç de 'Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'den bütün dünyaya huzur getireceğini söyledi.Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal (63) ise gaziler olarak Türk ordusunun arkasında olduklarını, çağırılırsa savaşmaya hazır olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından dualar okundu, dökülen lokmalar, ayranla birlikte Edirnelilere dağıtıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Bağlanır mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Bolu Dağı'nda kar ve sis

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Kaya Tarakçı resmen Çaykur Rizespor'da

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

Suriyeli mülteciler askerlik şubesine akın etti

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

2018 Oscar adayları açıklandı! Büyük heyecan

Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Terör koridorunu başlarına yıkacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.