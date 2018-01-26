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"Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerlere 50 bin paket kuru üzüm

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 18:12 | Son Güncelleme 13 dakika önce

- Alaşehir Belediyesi, üzerinde "Allah'a emanet olun" yazılı etiketlerin bulunduğu kuru üzümü operasyona katılan askerlere gönderdi

MANİSA (AA) - Alaşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerlere 50 bin paket kuru üzüm gönderdi.

Özel olarak paketlenen ve üzerinde "Allah'a emanet olun" yazılı etiketlerin bulunduğu kuru üzümler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle belediyeye ait kamyona yüklendi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkan, operasyona katılan askerleri canı gönülden desteklediğini belirterek, "Türkiye sınır ötesine terör odaklarını yok etmek için girdi. Alaşehir'de askerlerimize kuru üzüm desteğini sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ederim." dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban da tüm dünyanın Türkiye'deki bu birliği görmesi gerektiğini ifade etti.

Her zaman kahraman askerlerin yanında olduklarını aktaran Karaçoban, "Belediye olarak kahraman askerlerimize 50 bin paket kuru üzüm gönderiyoruz, helal olsun. Gönlümüz sizinledir." dedi.

Ulaştırma Eğitim Alay Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış ise Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Necati Kara'nın yaptığı duanın ardından üzümlerin yüklendiği kamyon yola çıktı.

(AA)

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