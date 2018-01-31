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Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere, 1 tonluk dana kurban ettiler

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:42 | Son Güncelleme

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) Edirne'nin Havsa ilçesi Osmanlı köyünde işadamları Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiler için 1 tonluk dana kurban etti.Havsa ilçesine bağlı 1200 nüfuslu Osmanlı köyünde, 8 işadamı bir araya gelerekTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsunlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için 1 ton ağırlığında dana satın aldı. Bir çiftliğe götürülen dana, Havsa Kaymakamı Yunus Ataman ve işadamlarının katıldığı programla kurban edildi.Kurban kesilmesi sırasında imam Mahmut Eroğlu, tarafından da dualar edildi. Türkiye'nin güvenliği için yapılan harekata destek olmak için işadamlarının dana kurban ettiğini söyleyen Kaymakamı Ataman, "Allah askerlerimize, ordumuza yardımcı olsun. Askerlerimize muzzaferiyet nasip etsin. Bütün şehitlerimizi buradan rahmetle anıyoruz. Orada şehit olan, şehadete yürüyen askerlerimiz kahramanlarımız var. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Osmanlı köyü işadamlarından Selman Astürk, imece usulü alınıp kesilen dananın etlerinin Cuma namazı çıkısında halka etli pilav olarak ikram edileceğini belirterek, "Türk milleti ve tüm Türkiye Mehmetçiğin her zaman yanındadır. Bizlerde bunu göstermek için kurban kestik. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Hayırseverlerden, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu da Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'inci gününde olduğunu hatırlatarak, "Mehmetçiğin terörü ve teröristi temizleme çalışmalarının sürüyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ülkemizin yardımcısı olsun inşallah. Bugün de 2 sivil şehidimiz var. Biri bombalı araç saldırısında, biri de Reyhanlı'ya atılan roket sonucunda.Geçen hafta da camiye roket atmışlardı. Bizim gittiğimiz yolun doğru olduğunu görüyoruz. İnşallah sonuna kadar ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Gerektiğinde de savaşmaya hazırız kimsenin bundan şüphesi olmasın. Köyde bir araya geldiğimiz hayırseveler ile birlikte kurban alarak askerlerimize olmak istedik. Kurban etlerimiz Selimiye Camii'nde Cuma namazından önce okunacak mevlitin ardından dağıtılacak" dedi.

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