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Zeytin Dalı Harekatı'nda Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 16:57 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı'nda Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.(AA)

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