Zeytin Dalı Harekatı'nda Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.(AA)
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