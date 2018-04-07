Zeytin Dalı Harekatı’nda görevlerini tamamlayan UMKE ekibi Tekirdağ’a döndü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti vermek amacıyla bölgeye giden UMKE ekibi Tekirdağ’a döndü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti verme gönüllü olarak göreve giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibine, Tekirdağ Vali Yardımcısi Sayın Tayyar Şaşmaz Başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, İl Sağlık Müdürlüğü İdari Personeli ve UMKE personellerinin katılımıyla "Teşekkür Belgesi Takdim Töreni" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından hudutlarımızda, bölgede güvenlik/istikrar sağlamak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti verme amacıyla, gönüllü olarak göreve giden ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren UMKE ekibimiz, görevlerini tamamlayarak sağ salim ilimize dönmüştür. Mehmetçiğimizin ve oradaki bölge halkının acılarına ortak olan, acılarını dindirmeye ve sağlıklarına kavuşturmayı amaçlayan UMKE personelimize, gece gündüz hayat kurtarma gayesiyle çalışan başta tüm sağlık personelimize canı gönülden teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.