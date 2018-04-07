HABER

Zeytin Dalı Harekatı’nda görevlerini tamamlayan UMKE ekibi Tekirdağ’a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti vermek amacıyla bölgeye giden UMKE ekibi Tekirdağ’a döndü.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti verme gönüllü olarak göreve giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibine, Tekirdağ Vali Yardımcısi Sayın Tayyar Şaşmaz Başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Uzm.

Zeytin Dalı Harekatı’nda görevlerini tamamlayan UMKE ekibi Tekirdağ’a döndü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti vermek amacıyla bölgeye giden UMKE ekibi Tekirdağ’a döndü.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti verme gönüllü olarak göreve giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibine, Tekirdağ Vali Yardımcısi Sayın Tayyar Şaşmaz Başkanlığında, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, İl Sağlık Müdürlüğü İdari Personeli ve UMKE personellerinin katılımıyla "Teşekkür Belgesi Takdim Töreni" gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından hudutlarımızda, bölgede güvenlik/istikrar sağlamak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sağlık hizmeti verme amacıyla, gönüllü olarak göreve giden ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren UMKE ekibimiz, görevlerini tamamlayarak sağ salim ilimize dönmüştür. Mehmetçiğimizin ve oradaki bölge halkının acılarına ortak olan, acılarını dindirmeye ve sağlıklarına kavuşturmayı amaçlayan UMKE personelimize, gece gündüz hayat kurtarma gayesiyle çalışan başta tüm sağlık personelimize canı gönülden teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldiTBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

TSK duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu

TSK duyurdu: Yurt içi ve yurt dışında teröristlere darbe vuruldu

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Tam 6 milyon lira! (Milli Piyango 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto sonuçları 7 Nisan: Tam 6 milyon lira! (Milli Piyango 1117. hafta Sayısal Loto sonuçları)

PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi

TSK'dan İdlib'e 9. gözlem noktası

TSK'dan İdlib'e 9. gözlem noktası

Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili son dakika gelişme

Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili son dakika gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.