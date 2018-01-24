Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 16 nokta ele geçirildi

Cinderes bölgesi, PYD’nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olarak niteleniyor. Cinderes aynı zamanda, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.

Zeytin Dalı Harekatı’nda dördüncü günde Afrin’e yönelik kara harekâtına hız verildi. Sınırda konuşlanan tank ve topçu atışları, havadan ise F 16 savaş uçakları tarafından sınır hattındaki terör örgütü YPG mevzileri aralıksız vuruldu. TSK destekli ÖSO grupları da vurulan bölgelere doğru ilerleyişini sürdürdü.

Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik Burseya dağında da çatışmalar devam ediyor.

Birlikler, Afrin’e ulaşan ve dağlık bölgede yer alan Kilis-Hatay sınırındaki Bülbül ile Raco kasabalarına doğru engebeli ve dağlık bölge olması nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerliyor. Operasyon birlikleri, bir yandan ilerlerken diğer yandan geçiş yollarına döşenen mayın ve tuzakları da temizliyor.

Afrin şehir merkezinin kuzeydoğusundaki stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda da tamamamen kontrol sağlanması için çatışmalar da yoğun olarak sürüyor. ÖSO dün bölgede ele geçirdiği mevzilerden sis nedeniyle geri çekilmişti. TSK destekli operasyon birlikleri, bölgeye dün sabah üç koldan operasyon başlattı. Operasyona savaş uçaklarının yanı sıra tank ve top atışları ile destek verildi. Bölgede operasyonu izleyen bir grup gazeteci de iki ateş arasında kalırken zor anlar yaşadı.

HEDEF PARSA DAĞI

Azez’den önceki gün başlatılan ikinci cephe kapsamında harekât, terör örgütü YPG’nin ağır silahlı kuvvetlerinin bulunduğu Parsa Dağı’na doğru da yayılıyor. Havadan ve karadan yapılan bombalamalara karşı koymak amacıyla derin tüneller ve silah depolarının bulunduğu tespit edilen mağaralar dün gün boyu vuruldu. Bombardıman yapıldığı sırada teröristlerin mağaralara girerek korunmaya çalıştığı kaydedildi.