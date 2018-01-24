Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 16 nokta ele geçirildi

TSK'nın Afrin kentinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı" 5'inci gününde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı, terör örgütü YPG ve DAEŞ'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekatın dördüncü gününde Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ele geçirdi. Anadolu Ajansının haberine göre köyün çevresindeki tepeler de terör örgütü PYD'den alındı.
Cinderes bölgesi, PYD’nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olarak niteleniyor. Cinderes aynı zamanda, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.
ÖSO ve TSK'nın, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde ele geçirdiği noktalarla terör örgütünün iletişim hatlarının koptuğu belirtiliyor.
Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise binlerce sivilin Afrin'i terketmeye çalıştığını iddia etti.
Binlerce kişinin Halep'te Kürtlerin kontrolündeki bölgeye gitmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak Esad rejiminin kaçan sivillerin kontrol noktalarından geçişine izin vermediği ileri sürülüyor.
Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik Burseya dağında da çatışmalar devam ediyor.
Teröristlerin burseya dağını Azez ve Kilis'e roket saldırıları için kullandığı belirtiliyor.
Dağın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattıyla birlikte Azez ve çevresindeki suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı vurgulandı.
TSK: EN AZ 260 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ARALIKSIZ VURULUYOR
Zeytin Dalı Harekatı’nda dördüncü günde Afrin’e yönelik kara harekâtına hız verildi. Sınırda konuşlanan tank ve topçu atışları, havadan ise F 16 savaş uçakları tarafından sınır hattındaki terör örgütü YPG mevzileri aralıksız vuruldu. TSK destekli ÖSO grupları da vurulan bölgelere doğru ilerleyişini sürdürdü.
Birlikler, Afrin’e ulaşan ve dağlık bölgede yer alan Kilis-Hatay sınırındaki Bülbül ile Raco kasabalarına doğru engebeli ve dağlık bölge olması nedeniyle dikkatli bir şekilde ilerliyor. Operasyon birlikleri, bir yandan ilerlerken diğer yandan geçiş yollarına döşenen mayın ve tuzakları da temizliyor.
Afrin şehir merkezinin kuzeydoğusundaki stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nda da tamamamen kontrol sağlanması için çatışmalar da yoğun olarak sürüyor. ÖSO dün bölgede ele geçirdiği mevzilerden sis nedeniyle geri çekilmişti. TSK destekli operasyon birlikleri, bölgeye dün sabah üç koldan operasyon başlattı. Operasyona savaş uçaklarının yanı sıra tank ve top atışları ile destek verildi. Bölgede operasyonu izleyen bir grup gazeteci de iki ateş arasında kalırken zor anlar yaşadı.
HEDEF PARSA DAĞI
Azez’den önceki gün başlatılan ikinci cephe kapsamında harekât, terör örgütü YPG’nin ağır silahlı kuvvetlerinin bulunduğu Parsa Dağı’na doğru da yayılıyor. Havadan ve karadan yapılan bombalamalara karşı koymak amacıyla derin tüneller ve silah depolarının bulunduğu tespit edilen mağaralar dün gün boyu vuruldu. Bombardıman yapıldığı sırada teröristlerin mağaralara girerek korunmaya çalıştığı kaydedildi.
Dün sabah Mare bölgesinden Tel Rifat kasabasındaki YPG hedeflerine yönelik üçüncü cephe de açıldı. Ağır silahlar kuşanan yaklaşık 500’ü aşkın ÖSO grubu, TSK’nın seçkin birlikleri ile Tel Rifat ve Mınnak Havaalanı hattına ilerliyor.
Top atışları Raco bölgesindeki YPG hedeflerine de aralıksız sürüyor. Belirli aralıklarla da F-16 savaş uçakları hedeflere bomba yağdırıyor. Raco’nun Baliya, Kurdo Kurna ile Ömerli köyü ve Kevreker tepesindeki hedefler de savaş uçakları tarafından imha edildi. Gülbaba ve Deliosman köylerinden sınırı geçen TSK destekli ÖSO grupları, Bülbül kasabası Halil köyüne girmek için operasyon başlattı. İlerleyen TSK destekli ÖSO gruplarına karşılık verilmesi üzerine dün bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı.
Afrin’in Cinderes ilcesine bağlı Hammam köyüne de çıkarma yapıldı. Dağlık bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. ÖSO, harekât kapsamında Afrin’in batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü de ele geçirdi ve çevre tepeleri terör örgütü PYD/PKK’dan aldı. Cinderes bölgesi, PYD/PKK’nın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda bulunuyor.
BİR STRATEJİK NOKTA DAHA ELE GEÇİRİLDİ
Anadolu Ajansı, Afrin'in batısından sürdürülen operasyonda Cinderes beldesinin El Hammam köyünü ve çevre tepeleri terör örgütü PYD/PKK'dan aldığını duyurdu.
Cinderes bölgesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda bulunuyor. Böylece operasyonun ilk 4 gününde toplam 16 nokta ele geçmiş oldu.
170 HEDEF İMHA EDİLDİ
Operasyonda şu ana kadar 170'ten fazla hedefin imha edildiği bildirildi.
MAYIN İMHA ARAÇLARI SEVK EDİLDİ
Birlikler dün açılan Azez cephesinden Afrin'e ilerlemeye devam ediyor. Zırhlı birliklerin mayın tarlalarıyla karşılaşması üzerine bölgeye mayın tespit ve imha araçları yönlendirildi.
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