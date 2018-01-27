Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 8 koldan Afrin'e...

Son Güncelleme 31 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 04:17 |31 dakika önce

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 13 uçakla 23 hedef imha edildi, 343 PYD/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, Afrin’i dört taraftan kuşattı ve olumsuz hava koşullarına rağmen, açtığı cephelerde en az 8 koldan kent merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor... Öte yandan teröristlerden temizlenen köylere dönüş başladı. Türkiye’ye 3 km uzaklıktaki Adamanlı Köyü’nün PKK/PYD’li teröristlerden temizlenmesinin ardından TSK, köylülere gıda yardımında bulunup, sağlık kontrolünden geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ile ÖSO, Afrin’deki terör hedeflerine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nı aralıksız sürdürüyor. Operasyonun 7’nci gününde öldürülen terörist sayısı 343’e ulaştı. TSK ile ÖSO Afrin’e ilerledikçe, PKK/PYD’nin mevzilerini terk etmeye başladığı belirtiliyor. Türkiye sınırına 3 kilometre uzaklıkta bulunan Afrin’e bağlı Adamanlı Köyü’nde yaşanan yoğun çatışmaların ardından köy kontrol altına alınmıştı. AA'nın haberine göre; Adamanlı Köyü’nde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasının ardından Mehmetçik, evlerine dönen köy halkına gıda yardımında bulundu. TSK mensubu doktorlar köylüleri sağlık kontrolünden de geçirdi. Adamanlı Köyü’nde yaşanan çatışmalarda 5 ÖSO mensubunun yaralandığı, 30 PKK/PYD’li teröristin ise etkisiz hale getirildiği öğrenildi. "DUYDUK Kİ TÜRKİYE GELMİŞ" Yoğun yağış nedeniyle yolları çamurla kaplanan köyde, evlerdeki çatışma izleri göze çarpıyor. Teröristlerin zor kullanarak girdikleri evlerde birçok mevzi oluşturup duvarlarda açtıkları deliklerden TSK unsurlarına saldırdığı köyün Mehmetçik tarafından örgüt mensuplarından temizlemesinin ardından bazı aileler de evlerine döndü.

Mehmetçik evlerine dönen ailelere gıda yardımında bulunurken, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. Köyün teröristlerden temizlenmesinin ardından evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, Türk askerlerine teşekkür etti. Teröristlerin olduğu dönemde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini belirtti. TSK'nın köylerine geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini belirten Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde." diye konuştu. "BİZLER SİZLER İÇİN BURADAYIZ" Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı da aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinleyen birlik komutanı albay, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Bir sıkıntınız olduğunda, yemek, ilaç, giyecek gibi, mutlaka haberimiz olsun. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin’e 20 Ocak’ta başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ele geçirilen mevzilerde, Irak işgalinde Amerikalılar tarafından kullanılan işgal kulelerinin benzerleriyle karşılaşıldı. PKK’lılar tarafından kullanılan işgal kulelerinin beton bloklardan oluştuğu ve 2-3 saat gibi kısa sürede inşa edilebildiği belirtildi. SICAK TEMAS 5-10 METREYE DÜŞTÜ Kulelerde önceden hazırlanan mazgallar bulunduğu ve bu mazgallardan tanksavar dahil her türlü silahın ateşlenebildiği kaydedildi. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; PKK’lıların kuleler arasına içinden motosikletle gidilebilen 600- 700 metre uzunluğunda beton hendekler hazırladıkları ancak hendeklerin bir kısmının Obüs ve ÇNRA’larla vurulduğu ifade edildi. Alınan bilgiye göre, teröristler Bafliyun bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Batıdan geçen yolları ve hendek sistemini kullanan teröristlerin yağmur nedeniyle çamur ve suyla dolan çukurları terk etmek zorunda kaldıkları kaydediliyor. Teröristlerin top ve uçak bombalarına hedef olmamak ve bölgeye girecek Türk askeri ile ÖSO’ya saldırmak için zeytin ağaçlarının altına ve arkasına saklandıkları belirtiliyor. Kuzeyde ise Gülbaba tarafındaki hendeklerin büyük kısmının teröristlerden temizlendiği, ağaçların altına saklanan PKK’lılarla sıcak temasın zaman zaman 5-10 metreye kadar düştüğü ifade ediliyor.

2012'DEN BERİ HAZIRLANMIŞLAR Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK/YPG’lilerin, Afrin’i ele geçirdikleri 2012’den bu yana bölgede tahkimat yaptıklarını söyledi. Ağar, şöyle konuştu: “Bizim yaklaşma istikameti diye tanımlamış olduğumuz her alana tahkimat yapmışlar. Bunun içinde irtibat hendekleri, tank hendekleri, beton koruganlar, gözetleme kuleleri, atış üstü olarak kullanılan kuleler, dehlizler menfezler ve mazgallar var. PKK bu tahkimatı, Alman mühendislerden öğrenmiş. Kandil’i müstahkem mevzii haline getiren 2 Alman mühendis... PKK buraları inşa ederken de işin başındaymışlar. Tahkimatın yapılanmasında askeri uzmanlardan da destek almışlar. Onların da kim olduğu malum. Hendeklerde kullanılan betonlarsa Halep Beton Santralı’ndan. Bu işin içinde bir Fransız şirketi de var.” Ağar, terör örgütü PKK’lıların hendeklere yerel YPG’lileri koyduklarını, sıcak temasa YPG’lileri sürdüklerini belirterek, kendilerini kıdemli gören dağ kadrosunun geri planda kaldığını ifade etti. BAYRAKTAN SONRA DİREK DE KALDIRILDI

Terör örgütü PYD/PKK mensupları, Suriye’nin Telabyad İlçesi’ndeki gümrük binasına daha önce ABD bayrağını astıkları direği yerinden kaldırdı. Yerinden sökülen direk, bir kamyonete yüklenerek ilçe merkezine götürüldü. PYD/ PKK’nın çok sayıda mensubunun bulunduğu binaya 2 yıl önce ilk ABD bayrağı asılmıştı. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yuvalanan PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda bir hafta geride kaldı. 23 HEDEF VURULARAK İMHA EDİLDİ Hava operasyonlarında hedef alınacak noktalar belirlenirken, bölgede sivillerin bulunmamasına özen gösteriliyor ve hedefler yüksek vuruş hassasiyetine sahip akıllı bombalarla imha ediliyor. Önceki gece gerçekleştirilen hava operasyonuyla, teröristlerin sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullandığı 23 hedef vurularak imha edildi. Harekata 13 uçağın katıldığı belirtildi. Vurulan hedefler arasında 2 askerin şehit edildiği Darmık Dağı’nın karşısındaki terör örgütü YPG mevzileri de yer aldı.

TSK ve ÖSO, Afrin’i dört taraftan kuşattı ve olumsuz hava koşullarına rağmen, açtığı cephelerde en az 8 koldan kent merkezine doğru ilerleyişini dün de sürdürdü. Dağlık alanlardan başlayan sızma harekâtında teröristlerle sık sık sıcak temas sağlanıyor. Temasa girmekten kaçınan YPG, kırsal alanda keskin nişancı atışları ve omuzdan atılan roketlerle TSK ve ÖSO’ya zaiyat verdirmeye çalışıyor. TERÖRİST İLE SİVİL AYRILACAK Doğudan Afrin kent merkezine ulaşılması bakımından büyük önem taşıyan Burseya Dağı büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu bölgenin güneyinden, Mare hattı üzerinden Afrin’e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO birlikleri, Tel Rifat bölgesini kontrol altına almayı hedefliyor. Tel Rifat kontrol altına alındığında hem teröristlerin rejim güçlerinin kontrolündeki Halep kırsalına geçmelerinin önü kesilmiş olacak hem de meskun mahal çatışması öncesinde Afrin’den ayrılmayı isteyen sivillerin emniyeti sağlanacak. Terör örgütü YPG, sivilleri canlı kalkan olarak kullanabilmek için merkezden çıkışlarını engellemeye çalışıyor. Kent merkezinde sivillerle teröristlerin bir arada bulunması, meskun mahal çatışmasını daha karmaşık hale getiriyor.