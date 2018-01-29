Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Afrin operasyonunda 9 gün geride kalırken, bölgedeki en stratejik 13 noktadan ilki olan ve “2. Kandil” olarak anılan Burseya Dağı ve çevresindeki bölgeler kontrol altına alındı. Harekâtın 9’uncu gününde, Burseya Dağı ile beraber Afrin’in 5 beldesinde 13’ü köy, 1’i köy altı yerleşim ve 4’ü stratejik tepe olmak üzere toplam 19 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

KİLİS’İ 14 KEZ ROKETLE HEDEF ALAN NOKTAYDI

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; Terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG’nin Kilis’e yönelik saldırılarda 14 kez kullandığı Burseya Dağı’nın bölgenin en hâkim çatısı konumunda olması ve terör örgütünün rejimle 3 aydan bu yana bu dağ bölgesine füze kalkanı kurulması konusunda pazarlıklar yapması, Ankara’nın mayısta gerçekleştirilmesi öngörülen operasyonu ocak ayına çekmesine neden olmuştu. Türkiye sınırında tehdit oluşturabilecek en kritik nokta, dün böylelikle kontrol altına alındı.

‘DEAŞ’IN SİLAHLARI YPG’LİLERDE’

Yılbaşından hemen önce Güneydoğu’da güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği çok gizli ve önemli operasyon sonrasında yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi, sorgusunda önemli bilgiler verdi. DEAŞ’lı teröristin, örgütün silahlarının nerelere dağıldığını ve stratejik silahların El Bab operasyonu sonrası YPG tarafından Afrin’e iletildiğini söylediği öğrenildi. Sahadaki istihbari çalışmalardan elde edilen bilgiler ve İHA’lardan elde edilen görüntülerde PKK ve YPG’nin geçtiğimiz haziran ayından bu yana Afrin operasyonu için 10 noktada stratejik savunma hattı kurduğu ve Burseya Dağı’nın doğu ön savunma hattı olarak tanımlandığı kaydedildi.