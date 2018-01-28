Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Terör örgütüne ait kamp yerle bir edildi

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 05:01 |1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında Afrin’in kuzeybatısında bulunan ve terör örgütü PKK/PYD’nin eğitim merkezi olarak kullandığı Ali Bekki Köyü’nü ele geçirdi. Operasyonda, 10’dan fazla YPG’li etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde bulunan terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik operasyonu, aralıksız sürüyor. Operasyonun 8’inci gününde PKK/PYD işgalindeki Afrin İlçesi’nin kuzeybatısında yer alan Ali Bekki Köyü’nde de kontrol sağlandı. TSK destekli ÖSO birlikleri, Raco Dağları’nda PYD terör örgütü savunma hattını kırarak Beski Köyü’nü, 740’ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını ele geçirdi. Çatışmalarda PYD’li teröristlerin bölgeden kaçtıkları öğrenilirken, en az 10 PYD’linin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Kilis’in karşısındaki Bülbül Köyü civarında ise çatışmalar yer yer gün boyu devam etti. YPG AFİŞLERİNİ ÖSO İNDİRİYOR Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre; Kilis’in karşısındaki Bali Köyü’nü ele geçirerek Kurni Köyü’ne bağlı çiftlik ve mezralarda hâkimiyet kuran ÖSO bünyesine bağlı 1. Magavir Tugayı, Kurni’ye ulaştı. PYD ile aralarında 700 metre mesafe olduğu belirtilen ÖSO birlikleri, yoğun top atışına tuttukları Bülbül Köyü’nü ele geçirmeyi amaçlıyor. PYD’den ele geçirilerek kontrol altına alınan köylerde, ÖSO’ya bağlı 300 kişiden oluşan 1. Magavir Tugayı, YPG poster, afiş ve bayraklarını indirerek yaktı. TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak’ta başlattığı harekât kapsamındaki kara operasyonunda Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali Köy, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Suriye Tel Tepesi terör örgütünden alınmıştı.

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı "SİVİL KIYAFETLERLE KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR" Tünellerde gizlenen PYD’lilerin ani saldırılar gerçekleştirdiğini belirten ÖSO Komutanı Basri Süleyman, “Operasyon başarıyla sürüyor. Afrin’e ilerleyişimiz devam ediyor. Sivil insanlara asla zarar vermiyoruz ama PYD sivilleri katlederek bizim üzerimizden kara propaganda yapıyor. Ele geçirdiğimiz köylerde PYD geri çekiliyor. Araziler PYD ölüleri ile dolu, örgüt ölülerini almadan kaçıyor. Sivil kıyafetler giyerek kaçmaya çalışıyorlar. PYD sivil halktan direnenlere de eziyet ediyor. PYD’den temizlediğimiz köylerdeki sivil halk bizleri sevinçle karşılıyor, operasyona destek veriyorlar. Türk askeri ile sürekli koordinasyon içindeyiz, tüm bilgileri birbirimizle paylaşıyoruz. Türkiye’deki sınır köyleri bizlere sıcak yemek gönderiyor ve sevgilerini hiç eksik etmiyorlar. Onlara da teşekkür ederim” diye konuştu. Kritik bölge ele geçirildi! Kontrol tamamen sağlandı ‘SİVİL HALKI KALKAN OLARAK KULLANIYOR’ ÖSO bünyesinde 1. Magavir Tugayı Komutanı Basri Süleyman, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Afrin merkezine kadar girip terörden arındıracağız ve Kilis’i PYD’nin roketli saldırı tehdidinden kurtaracağız. Mücadelemiz kötü hava şartlarında devam ediyor. Afrin bölgesi yoğun patlayıcı ve tuzaklarla dolu. Kayıp vermemek için adım adım Afrin’e ilerliyoruz. Fırat Kalkanı’nda yüzlerce DEAŞ’lıyı bozguna uğrattık. Şimdi DEAŞ’tan kurtulan bölgelerde barış, huzur ve güvenlik var. PYD bölgesinde sıkışmış binlerce insan da terörden kurtulmanın sevincini yaşayacak. PYD, sivilleri kalkan olarak kullanıyor.”

TERÖR KOALİSYONU Terör örgütü PKK/YPG’nın internette yayınladığı bir videoda; Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin gibi ülkelerden gelen ve kendilerine ‘Uluslararası Özgürlük Taburu’ adını veren 10 teröristin Afrin’de savaşacağı duyuruldu. Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 8 gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) teröristlerden arındırarak kontrolü altına aldığı köylere yenilerini eklemeye devam etti. Afrin kent merkezine doğru en az 8 koldan ilerleyen TSK ve ÖSO birliklerinin, PYD/YPG’li teröristlerle dağlık alanlarda sık sık sıcak temas sağladığı, Afrin bölgesinde 7.5-8 kilometre derinliğe ulaştığı belirtildi. Doğudaki Burseya Dağı’nda kontrolün büyük ölçüde sağlanmasının ardından, Tel Rifat bölgesinin ele geçirileceği; böylece TSK ve ÖSO’nun Afrin kent merkezi sınırlarına ulaşmış olacağı bildirildi. Hava ve kara harekâtının yanı sıra sınır hattında çok namlulu roketatar sistemi (ÇNRA) ve Fırtına obüsleriyle terör mevzileri vurulmaya devam edildi.

EMNİYETLİ İLERLEYİŞ Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; Top atışı ve silah sesleri, Hatay’ın Reyhanlı ile Kırıkhan ilçelerine bağlı mahallelerden duyuldu. Kara operasyonuna ATAK taarruz helikopterleri de destek verdi. Ağırlaşan hava koşulları operasyonları güçleştirirken, TSK daha önce ayak basmadığı topraklarda operasyon gerçekleştirdiğinden, kara birliklerinin emniyetli ilerlemeyi hızlı ilerlemeye tercih ettiği dile getirildi. Bu harekât tarzı sayesinde operasyonun asgari düzeyde personel kaybıyla sürdürüldüğü vurgulandı. TOPLAM 447 TERÖRİST Dün 22 uçakla gerçekleştirilen hava harekâtında ise 42 hedefin imha edildiği, 53 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Böylelikle 8 günde toplam 382 hedef imha edilmiş, 447 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. GÜVENLİ BÖLGE Mİ, GÜVENLİ HAT MI? Suriye iç savaşının başından bu yana siviller için ‘güvenli bölge’ önerisine destek göremeyen Ankara’nın, Afrin operasyonu sürecinde ‘Türkiye’yi orta ve uzun vadede uluslararası denklemin dışında bırakacak hiçbir öneriye onay vermeyeceği’ öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; Türkiye, Suriye iç savaşının başından bu yana sivillerin güvenli bir bölgeye çekilmesini sağlayacak koruma kalkanı oluşturulmasını başta ABD ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine önermişti. 7 yılı bulan ve yüz binlerce sivilin can verdiği süreçte, Ankara bu öneriye destek bulamadı. 2016 yılının ağustos ayında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu’nun başarıyla tamamlanmasının ardından, Afrin operasyonu ile insani drama kayıtsız kalan oyunculardan sahaya yönelik çözüm önerileri gelmeye başladı. Fırat Kalkanı süresince ABD’den gelen 3 öneriye de sıcak bakmayan Ankara, Afrin operasyonu sürecinde Türkiye’yi orta ve uzun vadede denklemin dışında bırakacak hiçbir öneriye onay vermeyecek. ABD, TÜRKİYE’Yİ SÜREÇ DIŞINA İTİYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili kesin mesajlar vermesiyle birlikte, ABD Dışiş- leri Bakanlı- ğı’nın siyasi ve askeri süreç- leri içine alan iki farklı güvenli bölge önerisi için hazırlık başlattığı öğrenildi. ABD’nin Türk yetkililerle sözlü olarak paylaştığı öneriler şimdilik Ankara’da kabul görmüş değil. Zira ABD’nin her iki planında da Türkiye’nin orta ve uzun vadede sürecin dışında kalma riski oldukça yüksek.

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin' AFRİN’DE İKİNCİ AŞAMA GÜVENLİ BÖLGE Suriye iç savaşı süresince edindiği siyasi ve diplomatik tecrübeleri dikkate alarak Türkiye’nin, ABD’nin tekliflerine mesafeli durmayı tercih edeceği belirtiliyor. Türkiye’nin Afrin’de güvenli bir bölge yaratılmasına dair tüm eylem planınını hazırladığı biliniyor. Türkiye, Afrin operasyonun ikinci aşamasında kendisine ait bu güvenli bölge planına destek isteyecek. ABD’nin birinci çözüm önerisi ise Türkiye’nin Afrin operasyonunun kentin doğu ve kuzey hattındaki kırsal bölgelerle sınırlı tutulması. Siyasi kaynaklar, ABD’nin Rakka operasyonunda DEAŞ’lı teröristlere açtığı koridor gibi PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’lilerin güneydoğu hattından çıkış sağlayacağını öngörüyor. ABD’nin, YPG’lilerin Suriye vatandaşı olması nedeniyle Afrin’den Fırat’ın doğusuna çekilmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor. ABD’nin ikinci planında ise operasyonun 20’nci kilometreden itibaren durdurulması, Astana süreci benzeri bir görüşme ve diyalog sürecinin Cenevre ve Viyana’da başlatılması yer alıyor. Taslak planda, ABD’nin terör örgütü PKK’dan arındırılmış kent muhafızları ile kentin güvenliğinin sağlanması ve kent konseyi aracılığı ile sivil yönetimin geliştirilmesi beklentisi olduğu belirtiliyor.