Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! TSK'dan Afrin için yeni cephe

Son Güncelleme 23 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 05:20 |23 dakika önce

Afrin operasyonuyla ilgili bölgeden art arda son dakika haberler geliyor. Afrin harekatının üçüncü gününde, yeni bir cephe açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Azez kasabası üzerinden, Afrin'e doğru ilerlemeye başladı. İlk hedef olan, stratejik öneme sahip Burseya Dağı ele geçirildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilk acı haber geldi. Kilis’in Gülbaba köyünün güneydoğusunda yaşanan çatışmada 1 asker şehit düştü.

Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yeni bir cephe açtı. Suriye'nin Azez kasabasından operasyona başladı. Türk askerleri daha önceden açılan siperlerin arasından yürüyerek, araziye dağıldı. Azez 6 yıldır Özgür Suriye Ordusu'nun denetimde. Afrin'in doğusunda yer alıyor. Harekata çok sayıda ÖSO mensubu da katılıyor. Tespit edilen hedefler zaman zaman roketatarlarla, zaman zaman da topçu atışıyla, vuruluyor. Afrin Operasyonu'nda yaklaşik 25 bin Suriyeli muhalifin Türk ordusuna destek verdiği belirtiliyor. Dost ateşini engellemek için ÖSO unsurlari kollarına sari bantlar takıyor. Operasyonda ilk hedef de ele geçirildi. Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı, Türk Ordusu'nun kontrolüne geçti. Dağın diğer tarafında, eteklerinde ise teröristlerle çatışma çıktı. Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı belirtildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 170'ten fazla hedef imha edildi.

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit AZEZ'DE STRATEJİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ Anadolu Ajansı öğle saatlerinde TSK'nın, Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattığını duyurdu. Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı ve üç köyü ele geçirdi. Burseya Dağı'nın eteklerinde ise çatışmalar devam ediyor. Sınır bölgesindeki birliklerden bölgeye obüslerle atışlar yapılıyor. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi. 15 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi PKK, DAEŞ'Lİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKTI Bu arada terör örgütü PYD/PKK, Afrin’deki DAEŞ’li esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktı. AA’nın Afrin’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DAEŞ’li teröristlerle anlaşmaya vardı. PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DAEŞ’lileri, savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı. PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DAEŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​ TOP ATIŞLARIYLA DESTEK Bu arada, Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Suriye sınırındaki birliklere ara ara askeri araç takviyesi de yapılıyor.

Afrin'de ele geçirilen bölgeler TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı. Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.