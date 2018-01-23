Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! TSK'dan Afrin için yeni cephe

Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yeni bir cephe açtı. Suriye'nin Azez kasabasından operasyona başladı.
Türk askerleri daha önceden açılan siperlerin arasından yürüyerek, araziye dağıldı. Azez 6 yıldır Özgür Suriye Ordusu'nun denetimde. Afrin'in doğusunda yer alıyor. Harekata çok sayıda ÖSO mensubu da katılıyor.
Tespit edilen hedefler zaman zaman roketatarlarla, zaman zaman da topçu atışıyla, vuruluyor.
Afrin Operasyonu'nda yaklaşik 25 bin Suriyeli muhalifin Türk ordusuna destek verdiği belirtiliyor. Dost ateşini engellemek için ÖSO unsurlari kollarına sari bantlar takıyor.
Operasyonda ilk hedef de ele geçirildi. Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı, Türk Ordusu'nun kontrolüne geçti. Dağın diğer tarafında, eteklerinde ise teröristlerle çatışma çıktı.
Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı belirtildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 170'ten fazla hedef imha edildi.
AZEZ'DE STRATEJİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ
Anadolu Ajansı öğle saatlerinde TSK'nın, Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattığını duyurdu.
Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı ve üç köyü ele geçirdi.
Burseya Dağı'nın eteklerinde ise çatışmalar devam ediyor. Sınır bölgesindeki birliklerden bölgeye obüslerle atışlar yapılıyor.
Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.
Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı.
ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.
15 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI
Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.
PKK, DAEŞ'Lİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKTI
Bu arada terör örgütü PYD/PKK, Afrin’deki DAEŞ’li esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktı.
AA’nın Afrin’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DAEŞ’li teröristlerle anlaşmaya vardı.
PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DAEŞ’lileri, savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.
PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DAEŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.
TOP ATIŞLARIYLA DESTEK
Bu arada, Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor.
Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor.
Suriye sınırındaki birliklere ara ara askeri araç takviyesi de yapılıyor.
Afrin'de ele geçirilen bölgeler
TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.
Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.
Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.
HEDEF 10 BİN KİLOMETREKARE
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgilendirme yaptı. “Afrin Türkiye için neden önemli?” sorusuna yanıt verilen bilgilendirmede, “Türkiye’nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkanı’nın korunmasında Afrin kritik önemdedir. Terör örgütlerinin Afrin’de bulunması, Kilis’in tamamının, Hatay’ın büyük bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi demektir. Türkiye, Afrin ile Kobani’nin birleşmesini ‘Kürt koridoru’ projesinin en önemli ayağı olarak görüyor” denildi.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre bilgilendirmede, Türkiye’nin amacı şöyle anlatıldı:
- Afrin bölgesi temizlenirse, Türkiye’nin güney sınırında yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanın Türkiye’nin desteklediği ÖSO’nun nüfuzuna geçmesini sağlamak.
- Doğu Akdeniz’e ulaşmak isteyen PKK kuşağını engellemek.
- Türkiye’nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kaldırmak.
- Suriye sınırını güvenli kılmak.
- PYD/PKK’nın Amanoslar’dan Türkiye’ye sızmasını engellemek.
- Örgütün Akdeniz’e ve dış dünyaya açılmasını engellemek.
- Fırat Kalkanı’nın güvenliğini ve devamını sağlamak.
- Tel Rıfat bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmelerini sağlamak.
- ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek.
(AJANSLAR)
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