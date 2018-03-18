Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan asker hastanede şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 15 Mart'ta yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 15 Mart tarihinde yaralanan ve hastanede tedavisi sürdürülen bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
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