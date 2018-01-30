Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda, önceki gün kontrol sağ- lanan Burseya Dağı’nda beton sığınak ve mevzilerdeki bubi tuzakları, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı imha çalışması dün gün boyu sürdürüldü. Afrin’e 13 kilometre uzaklıktaki Burseya Dağı’nda TSK tarafından güvenli üs bölgesi oluşturulması çalış- malarına başlandı. Bu çalış- malara iş makinelerinin de katıldığı görüldü.
5 BÖLGEDE 21 NOKTA
Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre; Afrin’in batısında bulunan Raco Dağı bölgesine de ÖSO birlikleri sevk edildi. Sabah harekete geçen 500 kişilik ÖSO gücü Raco ile Anten tepesi arasında 300 evin bulunduğu Mamaluşağı Köyü ve stratejik öneme sahip 915. Tepe’ye yöneldi. Operasyona Türk komandolar ve Özel Kuvvetler de destek verdi. Bölgede çatışmalar yaşanırken Türk savaş uçakları tarafından PYD’nin sığınak, barı- nak ve mühimmat depoları ateş altına alındı. Öğle saatlerinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK’ya karşı tüm hâkim noktalar kontrol altına alındı. 915. Tepe’nin alınması ile harekâtın 10. gününde Afrin’in 5 beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim ile 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta kurtarılmış oldu. Önceki günlerde, Bülbül Beldesi’nde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimi; Raco Beldesi’nde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740. Tepe; Şeyh Hadid Beldesi’nde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak Köyü; Cinderes Beldesi’nde Hammam Köyü ile Mersides Tepesi; Şeran Beldesi’nde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo Köyü ele geçirilmişti.
JETLER BOMBALADI
Savaş uçakları Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgeleri gece boyu vurdu. El Hammam Köyü yakınında YPG tarafından döşenen mayının patlaması sonucu ise ÖSO’ya bağlı 2 kişi öldü, biri ÖSO komutanı 10 kişi yaralandı. Birliklerin yeni hedefinin ise Burseya’nın güneydoğusunda, Afrin’in kuzeyinde yer alan Baflun Dağı ve bölgesi olduğu belirtildi. Obüslerle vurulan Baflun Dağı’nın ardından Meydanki Barajı bölgesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.
Öte yandan, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 27 Ocak’ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanıp Hatay’da tedaviye alınan 11 askerden birinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yakını olduğu öğrenildi. Yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, “Yaralılardan biri Grup Başkanvekili’miz Özgür Özel’in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun” dedi.
300 METRELIK SALDIRI TÜNELİ
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/ PKK’ya ait tünel ve mevziler görüntülendi. Afrin’in batısında betondan inşa edilen yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki bir tünelde televizyon dahi bulunurken teröristlerin, kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekâtlarından korunmaya, buralardan Mehmetçik’e saldırmaya çalıştığı öğrenildi.
Farklı bölümlerden oluşan 300 metrelik tünelde gözetleme ve saldırı için küçük koruganların olması dikkat çekti. Tünelin belli bölümlerinin kum torbalarıyla güçlendirildiği ve mevzilere açıldığı saptandı. Aydınlatması çekilen elektriğe bağlı lambalarla sağlanan tünelde havalandırma bölümleri görüldü. Tünelde mutfak olarak kullanılan bir bölüm bulundu. Ayrıca yüklü miktarda Euro ve dolar ele geçirildi.
PKK/PYD’NİN YENİ SİLAHI: DEAŞ’LILAR
Terör örgütleri PYD/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli pazarlıklara yönelik yeni bir ayrıntı da gün yüzüne çıktı. PYD/ PKK’nın, gidecek yeri kalmayan DEAŞ’lılardan faydalanmak için kendilerine yeni bir hayat vaat ettiği ve bir kısım DEAŞ’lıyı Fırat Nehri’nin doğusundan Afrin’e taşıdığı öğrenildi.
2. ORDU KOMUTANI TEMEL BURSEYA’DA
Bu arada Zeytin Dalı Harekâtı’nı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı’nda incelemelerde bulundu. Temel, askerlerle de görüşüp moral verdi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın da Burseya Dağı’na gittiği belirtildi.
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