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Zeytin Dalı Harekatı'ndan "mobil oyun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden iki öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'nın "Afrin SİHA" isimli mobil oyununu yaptı - Öğrencilerden Akgül: - "Yaptığımız, 'Afrin SİHA' ismini verdiğimiz oyunda belirlenen 5 görevi yerli ve milli SİHA ile yerine getiriyorsunuz. Bu görevler bir terörist sığınağını bombalamak, terör konvoyunu imha etmek ve sivilleri korumak gibi görevlerden oluşuyor" - Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Çıbıkdiken: - "Oyunu şu an Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz olarak indirmek mümkün. Oyunda, harekatta bizim için stratejik öneme sahip SİHA ile verilen 5 görevi yapıyorsunuz. Oyunun adını harekatın ismine binaen Afrin SİHA olarak belirledik"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zekeriya Akgül ve Ahmet Küçük, Zeytin Dalı Harekatı'nın "Afrin SİHA" isimli mobil oyununu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost-kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı günlerde yapımına başlanan oyun, gerçek harita üzerinden oynanıyor.

Bülbül, Şeran, Mabatlı, Cinderes ve Afrin merkez olmak üzere 5 bölümden oluşan oyunda, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Afrin'deki köylerin teröristlere karşı Mehmetçik tarafından korunması, terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedeflerin ve konvoyların vurulması gibi görevler yerine getiriliyor.

"Afrin SİHA" oyunu, IOS ve Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz indirilebiliyor.

Arayüzlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de vurulması gibi TSK'nın SİHA ile imha ettiği hedeflerden gerçek görüntülerin olduğu oyun, tüm bölümlerin başarıyla tamamlanmasıyla Mehmetçik'in Afrin'de bayrak diktiği gerçek görüntülerle sona eriyor.

Öğrencilerden Zekeriya Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla oyunu yapmaya başladıklarını söyledi.

- "Afrin'deki operasyondan görüntüler yer alıyor"

Oyunda, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli SİHA'nın kontrol edildiğini aktaran Akgül, şöyle konuştu:

"Yaptığımız 'Afrin SİHA' ismini verdiğimiz oyunda belirlenen 5 görevi yerli ve milli olan SİHA ile yerine getiriyorsunuz. Bu görevler bir terörist sığınağını bombalamak, terör konvoyunu imha etmek ve sivilleri korumak gibi görevlerden oluşuyor. Oyunda gerçek harita ile belirlediğimiz bölgeleri alarak ilerleme kaydediyorsunuz. Ele geçirilen her alan da yeşile boyanıyor. Her bölümün tamamlanmasıyla da arayüzde Afrin'deki operasyondan görüntüler yer alıyor. Oyunu okuldaki bölüm arkadaşım Ahmet Küçük ile yaptık. Lise öğrencisi kardeşim Eren ve bölümümüzde görev yapan Öğretim Görevlisi Mücahit Büyükyılmaz da bize oyunun belli kısımlarında destek verdi."

Öğrencilerin Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken de öğrencilerin Zeytin Dalı Harekatı bitmeden oyunu tamamlamak için çok çalıştıklarını anlattı.

- "Münbiç haritasını da ekleyeceğiz"

Bunu başardıklarını, oyunun kullanıcılar tarafından mobil cihazlara indirilebildiğini ifade eden Çıbıkdiken, şunları kaydetti:

"Oyunu şu an Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz olarak indirmek mümkün. Oyunda, harekatta bizim için stratejik öneme sahip SİHA ile verilen 5 görevi yapıyorsunuz. Oyunun adını harekatın ismine binaen Afrin SİHA olarak belirledik. Oyunda, sonraki hedefimizle ilgili küçük bir bilgi de yer alıyor. İnşallah TSK'nin başarılı operasyonlarıyla oyunumuzun sonraki bölümlerini açarak Münbiç haritasını da ekleyeceğiz. Milletimiz Zeytin Dalı Harekatı ile birlikteliğini bir kez daha göstermiş oldu. Biz de bu heyecanı nasıl milletimize taşırız diye düşünürken böyle bir oyun yaptık."

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