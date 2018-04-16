ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zekeriya Akgül ve Ahmet Küçük, Zeytin Dalı Harekatı'nın "Afrin SİHA" isimli mobil oyununu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost-kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı günlerde yapımına başlanan oyun, gerçek harita üzerinden oynanıyor.

Bülbül, Şeran, Mabatlı, Cinderes ve Afrin merkez olmak üzere 5 bölümden oluşan oyunda, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Afrin'deki köylerin teröristlere karşı Mehmetçik tarafından korunması, terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedeflerin ve konvoyların vurulması gibi görevler yerine getiriliyor.

"Afrin SİHA" oyunu, IOS ve Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz indirilebiliyor.

Arayüzlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin de vurulması gibi TSK'nın SİHA ile imha ettiği hedeflerden gerçek görüntülerin olduğu oyun, tüm bölümlerin başarıyla tamamlanmasıyla Mehmetçik'in Afrin'de bayrak diktiği gerçek görüntülerle sona eriyor.