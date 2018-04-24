Zeytin Dalı Harekatı’nı unutturmamak için zeytin fidanı diktiler

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesine yaptığı Zeytin Dalı Harekatı’nı unutturmamak için zeytin fidanı dikildi.

Ünye Şeyh Yunus Emre Eğitim ve Kültür Derneği’nin yaklaşık 1 yıl önce başlattığı "Biz ve Yaban Yunus da Tamam Projesi" sona erdi. Ünye Şeyh Yunus Emre Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Yaşar Argan, projenin kapanış toplantısında Ünye protokolü, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile bir araya gelerek, proje kapsamında yapılanları değerlendirdi.

Yaşar Argan yaptığı konuşmada, “Bu proje ile yakın ilgi gördük. Bu çalışmalarımız sonucunda hem bilgilendirme yapmak hem de destek veren değerli dostlarımıza plaket vermek istedik. Bugün yine Şeyh Yunus Emre Mezarlığı’nda zeytin ağaçları dikeceğiz? Amacımız ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı unutmamak. Türk Ordusu Afrin’e gitti ve o insanlara kardeşlik sevgisini paylaştı. Orada Yunus’un bir hedefi orada gerçekleşmiş oldu, onun anısına bu ağaçları dikmek istiyoruz” dedi.

"Hep çözüm odaklı baktık"

Proje kapsamında emeği geçen kişilere teşekkür eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Yunus Emre Derneğimizin bu projesinin başarı ile gerçekleşmesinde emeği geçenlere başta dernek başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Süreçle alakalı Ünye Belediyemizi haftada bir, ayda bir sürekli şekilde burada yapılacaklarla ilgili, dinamizmi ayakta tutmakla ilgili bir çalışma yürütüyorlar. Biz bundan hiçbir zaman rahatsızlık duymadık, hep çözüm odaklı baktık. Çünkü burası gerçekten özel bir yer. Tam da Yunus Emre’nin 1200’lü yıllardaki hayat felsefesi ile dünya coğrafyasındaki savaşların tam ortasında hiçbir ayrım gözetmeksizin Tapduk Emre’nin dizinin dibinde olgunlaşması ile ve bugünlere de baktığımızda hala onun söylemlerinin barışın dili, sevginin dili ve içten gelen huzurun dilini bugüne yansıttığını görmekteyiz. Yunus Emre Tepesi de Ünye’de bu anlamda, bu coğrafyada gönül huzurunun bulunması gereken yerlerden bir tanesidir" diye konuştu.

Programda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise proje kapsamında çıkarılan kitapların değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Ünye özeline geldiğimizde bu proje kapsamında basılan kitaplar çok önemlidir. Söz gider yazı kalır. Bizler ne kadar konuşsak da bunların gelecek nesillere aktarılması, farklı kütüphanelerde bunlara ulaşılabilmesi Yunus Emre’nin Ünye’de de yaşadığı ve o kültüre o bilince, o duruşa sahip çıkıldığını göstermemiz açısından son derece önemlidir. Gerçekten bu projeyi yürütenler gönüllü olarak, sevgi dilini kullanarak bu projeyi sahiplenmişler ve her tarafta anlatma gayreti içerisinde olmuşlardır. Bizlerin yaşadığımız coğrafyada hoşgörü, sevgi, saygı, iyilik, güzellik, merhamet hakimse Yunus Emre gibi, Hz. Mevlana gibi erenlerin güzel insanların manevi dünyamızı imar ve inşa eden büyük zatların bunda büyük katkıları var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iş adamlarına ve basın mensuplarına plaketler verildi. Toplantının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı da unutulmayarak 35 adet zeytin fidanı dikildi.