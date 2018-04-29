Zeytin Dalı Harekatı'nın detaylarını belgeledi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Afrin'in teröristlerden temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı belgeler ışığında kitaplaştıran tarihçi-yazar Enes Demir, "Türkiye'nin kendi hür iradesiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı her anlamda takdire şayan bir başarı hikayesidir. Bu şanlı kahramanlığın detaylarını tarihe not düşmemek olmazdı." dedi.
Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın önemini, öncesini, gerçekleşme safhasını ve sonrasını, ulusal ve uluslararası perspektif ve yansımalarını gün gün belgelerle anlatan "Afrin Tarihi ve Zeytin Dalı Harekatı (Gün-Gün Vakalar)" isimli bir kitap yazdı.
Harekatın tarihini detaylarıyla inceleyen Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk ordusunun kararlılığını, gücünü, azmini ve başarısını gösterdiği büyük bir sınav ve icraat olduğunu söyledi.
Demir, Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya çıkan sonuçları, "güvenlik, stratejik, diplomatik, askeri, terörle mücadele, demografik, sosyolojik, tarihi, sosyal ve psikolojik" açılardan değerlendirdiğini belirtti.
Demir, şöyle konuştu:
"Tarihi süreçte muhtelif güçlerin idaresinde kalan Afrin, özellikle 11-12. yüzyıldan itibaren Türkmenlerin yerleştiği ve 1921 yılına kadar Türk idaresinde kalan bir bölge olarak bizim için ata yadigarı olma özelliğine sahip bir coğrafyadır. Üstelik Milli Mücadele yıllarında Afrin halkı Türk, Kürt ve Arap ayırt etmeksizin birleşmiş, Fransız işgaline karşı mücadele ederek Türkiye'ye bağlı kalmıştı. O dönemin şartları gereği sınırlarımız dışında kalan Afrin’in günümüzde terör örgütü eliyle kaderinin çizilmesine Türkiye razı olamazdı ve olmayacağını da bizzat sahada gösterdi."
Afrin'in tarihsel süreci ve Zeytin Dalı Harekatı'na dair güncel gelişmeler ve bilgiler ile orijinal arşiv belgeleri ışığında harmanlayıp tüm gerçekliğiyle ve derli toplu şekilde ortaya koymaya çalıştığını dile getiren Demir, "Türkiye'nin kendi hür iradesiyle başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, her anlamda takdire şayan bir başarı hikayesidir. Bu şanlı kahramanlığın detaylarını tarihe not düşmemek olmazdı. Böylece Osmanlı döneminin vakanüvis geleneğini de yeniden modern bir şekilde ortaya konulmasını da amaçlayarak, geleceğe kaynak bir eser bırakmayı ümit diyorum." ifadelerini kullandı.
- İki bölümden oluşuyor
İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde "Afrin Tarihi, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi'nde Afrin, İngiliz ve Fransızların İşgalleri Neticesindeki Kışkırtma Politikaları ve Yerel Halkın Tepkisi, Misak-ı Milli'de Afrin'in Yeri ve Önemi, Milli Mücadele Döneminde Afrin'in Yeri ve Önemi, Ankara ve Lozan Antlaşmalarında Afrin ve Hukuki Durumu, Afrin'in Demografik Yapısı ve Nüfusu" başlıkları altında, arşiv belgelerine dayalı bilgilere yer veriliyor.
Kitabın ikinci bölümünde ise konu, güncel tarihin yanı sıra uluslararası ilişkiler, strateji, politika, askeri ve sosyoloji konuları kapsamında ele alınıyor.
Bu bölümde "Suriye İdaresi Döneminde Afrin'in Durumu, Zeytin Dalı Harekatı Öncesi Yapılan Resmi Açıklamalar, Zeytin Dalı Harekatı'nın Amacı, Zeytin Dalı Harekatına Dair Strateji ve Diplomasi, Zeytin Dalı Harekatı'nın Tarihçesi, Zeytin Dalı Harekatı İle Alakalı Tezvirat, Zeytin Dalı Harekatı'na Dair Uluslararası Tepkiler, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye Açısından Önemi ve Sonuçları" başlıkları bulunuyor.
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