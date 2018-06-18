"Zeytin Dalı olmasaydı Münbiç mutabakatı olmazdı"

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"nın kendileri için "vatana dönüş mutabakatı" anlamına geldiğini belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı olmasaydı, Münbiç mutabakatı hiç olamazdı." dedi.

Münbiç doğumlu Cuma, Türk askerinin Münbiç'te devriye görevine başlamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Günlerdir bekledikleri sürecin başladığını kaydeden Cuma, "Şu anda çok büyük bir sevinç içindeyiz. Vatanımıza, yurdumuza döneceğiz. Bu Münbiç mutabakatı, bizim için bir vatana dönüş mutabakatı anlamına geliyor. Aynı zamanda bölgemiz PYD/PKK terör örgütlerinden temizlenecek." diye konuştu.

- "Zeytin Dalı Harekatı olmasaydı Münbiç mutabakatı hiç olamazdı"

Kendisinin Münbiç'teki evininin de PYD/PKK tarafından gasp edildiğini belirten Cuma, "Bu terör örgütleri bizlere, Münbiç halkına çok büyük zulüm yapıyordu şu ana kadar. Onun için biz evimize, vatanımıza dönemiyorduk ama Allah'a şükür, Türkiye devletine şükür, Türk askerine, Mehmetçik'e çok büyük şükranlarımızı sunarız. Onların sayesinde biz vatanımıza döneceğiz, huzur ve istikrara kavuşacağız." ifadelerini kullandı.