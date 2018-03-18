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Zeytin Dalı Platformu şehitlerimiz için 56 ilde 30 bin araçlık konvoy oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:34 | Son Güncelleme

Türkiye Zeytin Dalı Platformu tarafından, Zeytin Dalı Harekatını yürüten ve bugün itibariyle Afrin merkezi ele geçiren Mehmetçik ve şehitlerimiz için Bağcılar’da araç konvoyu oluşturuldu.

Türkiye Zeytin Dalı Platformu tarafından, Zeytin Dalı Harekatını yürüten ve bugün itibariyle Afrin merkezi ele geçiren Mehmetçik ve şehitlerimiz için Bağcılar’da araç konvoyu oluşturuldu. Türkiye’nin 56 ilinde yaklaşık olarak 30 bin aracın katıldığı konvoylarda birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Türkiye Zeytin Dalı Platformu tarafından, Zeytin Dalı Harekatını yürüten ve bugün itibariyle Afrin merkezi ele geçiren Mehmetçik ve şehitlerimiz için araç konvoyu oluşturuldu. Bağcılar Kirazlı Meydanı’nda toplanan platform üyeleri ve Türkiye Zeytin Dalı Platformu Başkanı Uğur Avni Başarır, açıklamada bulundu. Basın açıklamasının ardından Zaytin Dalı Platformu tarafından şehitlerimizin ruhuna lokma dağıtıldı. Sonrasında ise araçlarına binen platform üyeleri, Bağcılar sokaklarında şehitlerimiz için konvoy oluşturdu. Türkiye’nin 56 ilinde yaklaşık olarak 30 bin aracın katıldığı konvoylarda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

“Afrin artık elimize geçmiştir”
Konvoy öncesi basın açıklaması yapan Türkiye Zeytin Dalı Platformu Başkanı Uğur Avni Başarır, “Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde, Türkiye’mizin 56 ilinde, şehitlerimizi anmak maksadıyla 56 ilde 30 katılımcı ile araç konvoyu düzenlemenin ve Türkiye’yi Türk bayraklarıyla donatmanın büyük onurunu yaşıyoruz. 20 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini ve barışı getireceğine inandığımız Zeytin Dalı Harekatı, bölgede, Afrin’de büyük bir kararlılık ve büyük bir başarıyla sürmüştür. Afrin artık elimize geçmiştir” diye konuştu.

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