Zeytin Dalı'ndan cesaret aldılar! YPG/PKK'yı köylerinden kovdular

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden kurtarılmasından cesaret alan Bab'daki bazı köylüler, kendi imkanlarını seferber ederek YPG/PKK'yı köylerinden çıkardı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesi, YPG/PKK tarafından köyleri işgal edilen diğer Arap sakinler için de umut oldu.
Halep'in Bab ilçesine bağlı ve yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Hırbet eş Şaer'in sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı'ndan moral alarak kendi aralarında örgütlendi.
Hafif silahlarla köylerindeki teröristlere karşı harekete geçen siviller, çatışmaların ardından YPG/PKK'yı topraklarından çıkardı.
Hırbet eş Şaer köyünden Ebu Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, "Biz buralıyız. Köyümüzü ayrılıkçı PKK'dan kurtarmak için harekete geçtik. PKK’nin işgalindeki köylerdeki insanlarımızı kurtarmak için hazırız." dedi.
Ebu Muhammed, "Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı bizi teröristlerle mücadeleye motive etti. Böylece biz de topraklarımızı kendimiz kurtardık." dedi.
Hırbet eş Şaer köyü, 2016 yılında YPG/PKK'lı teröristlerin Menbiç ve Afrin'den gelerek Bab ilçesini ele geçirmek için başlattığı operasyonlarda işgale girmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin doğusundan batısına uzanan terör kuşağı oluşturma planını, Fırat Kalkanı Harekatı'yla başarısızlığa uğratmış ve DEAŞ işgalindeki Bab'ı kontrolüne almıştı. (AA)
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