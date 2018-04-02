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Zeytin dalları arasında ilginç yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Trafikte at arabasıyla zeytin dallarını taşıyan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.Kilis’in merkezinde at ile taşımacılık yaygın olarak kullanılıyor.

Trafikte at arabasıyla zeytin dallarını taşıyan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.
Kilis’in merkezinde at ile taşımacılık yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle kırsal bölgelerde geçmişte yük taşımacılığında kullanılan at arabaları varlığını koruyor. Kentte at arabasıyla zeytin dallarını taşıyan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.

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