HABER

Zeytin dallarıyla destek mitingi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:21 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Hitit Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu işbirliğiyle Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi düzenlendi.

Zeytin dallarıyla destek mitingi yaptılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da Hitit Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu işbirliğiyle Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi düzenlendi. Mingde hazırlanan platformun üzerine zeytin dallarını konuldu.
Çorum Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Çorum İnsani Değerler Platformu Başkanı Zeki Kanbur yaptı. Kanbur, ülke ve millet olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, "Sınırlarımız içerisinde ve dışında kahraman Mehmetçiğimize, polisimize ve isimleri dahi duyulmayan gizli kahramanalarımıza moral vermek, manevi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız" dedi.
Konuşmanını yapılıdığı kürsü ve platforma zeytin dalları konulurken, miting dua edilmesinin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Zeytin dallarıyla destek mitingi yaptılarZeytin dallarıyla destek mitingi yaptılar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.