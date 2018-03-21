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"Zeytin" denize kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veterinerlik Fakültesi İlkyardım Tedavi Merkezi’ndeki tedavisi tamamlanan "Zeytin" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.MKÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı Prof.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veterinerlik Fakültesi İlkyardım Tedavi Merkezi’ndeki tedavisi tamamlanan "Zeytin" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.
MKÜ Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı Prof. Dr. M. Enes Altuğ, yaralı Celonya Midas türü deniz kaplumbağasının yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ve sol yüzgecinin kopmak üzereyken kendilerine getirildiğini hatırlatarak, "Zeytin ismini verdiğimiz bu Celonya Midas türü deniz kaplumbağamızı tedavi sonrasında doğal ortamında özgürlüğüne bırakmak amacıyla buraya geldik. Zeytin ismini vermemizde Zeytin Dalı Harekatı’ndan esinlendik. Ve devletimize, ordumuza ve Mehmetçiğimize destek amacıyla Zeytin ismini verdik. Biz bölgemizde her türlü yaralı hayvanlar için, nesli tehlikede olan hayvanlar için bu tür tedavileri yapmaktayız, yürütmekteyiz. Mustafa Kemal Üniversitesi yaban hayatına önem vermekte ve bu faaliyetleri Orman ve Su İşleri Bakanlığıyla koordinasyon halinde protokol çerçevesinde yürütüyoruz" dedi.
2017 yılı içerisinde merkezlerine 16 kaplumbağa getirildiğini belirten Prof. DR. Altuğ, "Bunlardan iki tanesi ölü gelmişti, 14 tanesi yaralıydı. Daha önce 6 tanesini özgürlüklerine kavuşturduk" diye konuştu.

"Zeytin" denize kavuştu

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