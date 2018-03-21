Zeytin fidanları toprakla buluştu

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, Mustafa Kemal Mahallesi’nde 200 zeytin fidanını toprakla buluşturdu. Başkan Akpınar “Bina değil ağaç dikiyoruz. Karşıyakamızı yeşillendiriyoruz” dedi.

Doğayı korumaya yönelik projelerle adından söz ettiren Karşıyaka Belediyesi, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 200 zeytin fidanı dikti. Mustafa Kemal Mahallesindeki 4 bin 656 metrekarelik alanda yapılan fidan çalışmalarına Karşıyaka Kent Konseyi üyeleri, Şemikler Anaokulu öğrencileri ile Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri katıldı.

“Bina değil, ağaç dikiyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bina değil ağaç diken bir belediyecilik anlayışına sahibiz. 4 yılda doğayı ve yeşili koruyan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık ve binlerce ağaç diktik. Yeşil alan oranımızı artırmaya, daha çok alana ağaç dikmeye ve kentimizi yılın her döneminde çiçek gibi yapmaya özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yeşil bir Karşıyaka bırakacağız" dedi.