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Zeytin üreticilerine akademik eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO), zeytin üreticileri için eğitim programı başladı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO), zeytin üreticileri için eğitim programı başladı. Küresel iklim değişikliklerinin giderek daha fazla hissedildiğine dikkat çeken Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, "Bilimsel araştırmalar çerçevesinde zeytin sektörünün içinde olan çiftçiler ve sektöre girmek isteyen girişimciler için bu program düzenlendi" dedi. Dünya standartlarındaki sofralık zeytin işleme atölyesi, zeytinyağı fabrikası ve sabun atölyelerini bünyesinde bulunduran Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tarafından, çiftçi eğitimlerine başlandı. Tescilli 3 markası olan ve tamamen bilimsel verilerle zeytinin işlenerek, üretiminin yapıldığı okulda öğrencilerin bulunmadığı yaz aylarında da eğitimler devam ediyor. Edremit Körfezi’nde zeytincilik ile uğraşan ve sektöre profesyonel veya amatör olarak girme amacında olan katılımcıların başvurduğu eğitim seminerleri sürüyor. Zeytin ağacının dikilmesinden, hastalıkları ve bakımı, zeytin hasadı, doğru işleme metotlarına kadar ki süreçlerin anlatıldığı seminerlere katılım yoğun oldu. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Kıvrak, "Küresel iklim değişikliklerini bu sene daha iyi hissettik. Kışın soğuk geçmemesi nedeniyle hem hastalıklarda hem de zararlılarda ciddi bir artış söz konusu oldu. Aynı zamanda zeytin bu sene erken verime yattı. Gerekli yağışların da önümüzdeki süreçte alınmasıyla zeytinimiz oldukça güzel olacak. Ancak küresel değişime de çiftçimizin ayak uydurması gerekiyor. Tüm bu değişimler ile birlikte, zeytin ağacının büyümesinden, verimine, işlenmesine kadarki süreçleri içeren bir program hazırladık. Ayrıca son olarak zeytinyağı sabunu imalatını göstereceğiz" dedi.

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