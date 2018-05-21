 ZEYTİNBURNU'NDA 1 HAFTADA 29 MULTİMEDYA TEYP ÇALDILAR 

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Zeytinburnu'nda 1 haftada otomobillerden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda 29 multimedya teyp ele geçirilirken şüphelilerin bir otomobilden yaptığı hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8-14 Mayıs tarihleri arasında ilçede aniden artış gösteren otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda otomobilden hırsızlık olaylarını gekçekleştiren kişilerin kimliklerini belirledi. Polis ekipleri şüpheli M.K.(38) ve G.Ç.(31)'nin 15 Mayıs'ta çalıntı teypleri satmak için H.B.(56) ile buluştuğunu belirleyince baskın yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin de çalıntı olduğunu belirleyen ekipler otomobilin bagaj kısmında 29 multimedya teyp ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 19 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K. ve G.Ç. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, H.B. ise serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelilerin bir otomobilden çaldıkları teyp ile yürümeleri ve başka bir otomobille uğraşmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ele geçirelen multimedya teypler emniyette sergilenirken, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-----------

(Güvenlik Kamerası - Polis Kamerası)

-Şüphelilerin çaldığı teyple yürümesi

-Şüphlelilerin bir otomobili kurcalaması

-Ele geçirilen teypler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

