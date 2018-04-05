Zeytinburnu’nda 16 bin 757 adet ekmek çöpten kurtarıldı

Zeytinburnu’nda vatandaşlar “Ekmeğini Çöpten Çıkar” projesi ile her 5 kilo atık karşılığında Halk Ekmek’ten 1 ekmek alıyor. 1 yıldır devam eden proje kapsamında şu ana kadar 175 bin 762 kilo ambalaj atığı toplanarak 16 bin 757 adet ekmek çöpe gitmekten kurtarıldı.
Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşlar, atıklardan ayırdıkları geri dönüşüm malzemeleriyle evlerine ekmek götürüyor. Vatandaşların 175 bin 762 kilo ambalaj atığı topladığı ilçede, biriktirilen atıklar karşılığında Halk Ekmek büfelerinden şu ana kadar 16 bin 757 tane ekmek alındı. Fabrikada türüne göre sınıflandırılan atık maddeler Topkapı Geri Dönüşüm Tesisleri’nde ayrıştırıldıktan sonra Halkalı Kağıt Fabrikası’nda işlenerek kağıt haline getiriliyor.
Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Halk Ekmek (İHE) ve Çevre Koruma Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle devam eden proje kapsamında Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 10 personeli her gün kapı kapı dolaşarak binlerce vatandaşa projeyi tanıtıyor. “Ekmeğini Çöpten Çıkar” projesiyle vatandaşlar biriktirdikleri 5 kilo atık karşılığında Halk Ekmek’ten 1 ekmeği kendilerine daha önceden verilen manyetik ‘Çevreci Ekmek Kart’lara yüklenen puanlarla ücretsiz alabiliyor. Hem çevre kirliliğini önleyen hem de ekonomiye katkı sağlayan projede vatandaşlar topladığı atıkları Seyitnizam Mahalle Muhtarlığı ve Mevlana Parkı’na Atık Getirme Merkezleri’ne teslim ediyor.
5 kilo atık getirene 1 ekmek hediye
Her 2 ayrı merkezde toplanan atıklar; kağıt, karton, plastik, metal, cam ve kompozit türlerine göre görevliler tarafından ayrıştırılıyor. Ardından merkez çalışanları vatandaşların getirdiği atıkları tartarak ağırlığına göre, Akbil özelliği taşıyan Çevreci Ekmek Kart’lara POS cihazları aracılığıyla puan yüklüyor. Vatandaşlar bu sayede kartlarındaki puanlarla Halk Ekmek satışı gerçekleştirilen büfelerden ücretsiz ekmek alabiliyor. Kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin ekmek ihtiyacını karşılayan vatandaşlar, projeden oldukça memnun. Ayrıca proje kapsamındaki askıda ekmek uygulamasıyla dileyen vatandaşlar da puanlarıyla ihtiyaç sahipleri için askıda ekmek bırakabiliyor.
175 bin 762 kilo ambalaj atığı toplandı
1 yıldır devam eden proje kapsamında ilçede 175 bin 762 kilo ambalaj atığı toplanırken Halk Ekmek büfelerinden 16 bin 757 adet ekmek alındı. Ayrıca mahalle sakinlerinin projeye verdiği destek sayesinde Seyitnizam Mahalle Muhtarlığı ve Mevlana Parkı’ndaki Atık Getirme Merkezleri’nde 161 kilogram atık pil, 891 kilogram elektronik atık ve 871 kilogram bitkisel atık yağ da toplandı. Biriktirilen atıklar önce Topkapı Geri Dönüşüm Tesisleri’nde türüne göre ayrıştırılıp ardından Halkalı Kağıt Fabrikası’na gönderiliyor. Fabrikada çeşitli işlemlerden geçen atık maddeler, hamur haline getirildikten sonra işlenerek kağıda dönüştürülüyor.
"16 bin 757 adet ekmek hediye ettik"
Projeye verilen desteğin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Çevre Mühendisi Burçin Bağcı, “Zeytinburnu Belediyesi olarak ambalaj atıklarının ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Bu amaçla yürüttüğümüz “Ekmeğini Çöpten Çıkar” projesi kapsamında her 5 kilo ambalaj atığı getiren vatandaşımıza 1 ekmek hediye ediyoruz. Şimdilik Seyitnizam Mahalle Muhtarlığı ve Mevlana Parkı olmak üzere 2 farklı noktada atık getirme merkezimiz bulunuyor. Mahalle sakinleri bu atık getirme merkezlerindeki görevlilere atıklarını tarttırarak çevreci kartlarına puanlarını yükletiyor. Biriken puanlarla da Halk Ekmek büfelerinden diledikleri zaman gidip ekmeklerini temin edebiliyorlar. 2017 yılından bu yana devam eden sosyal sorumluluk projemize ilçe sakinlerimiz yoğun ilgi gösterdi. 1 yılda tam 175 bin 762 kilo ambalaj atığı topladık. Karşılığında ise 16 bin 757 adet ekmek hediye ettik” şeklinde konuştu.
2019 yılına kadar devam edecek Ekmeğini Çöpten Çıkar projesinin gelecek yıllarda Zeytinburnu’nun farklı noktalarına da uygulanması hedefleniyor.
Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?
İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı
Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi