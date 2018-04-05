Zeytinburnu’nda 16 bin 757 adet ekmek çöpten kurtarıldı

Zeytinburnu’nda vatandaşlar “Ekmeğini Çöpten Çıkar” projesi ile her 5 kilo atık karşılığında Halk Ekmek’ten 1 ekmek alıyor. 1 yıldır devam eden proje kapsamında şu ana kadar 175 bin 762 kilo ambalaj atığı toplanarak 16 bin 757 adet ekmek çöpe gitmekten kurtarıldı. Zeytinburnu’nda yaşayan vatandaşlar, atıklardan ayırdıkları geri dönüşüm malzemeleriyle evlerine ekmek götürüyor. Vatandaşların 175 bin 762 kilo ambalaj atığı topladığı ilçede, biriktirilen atıklar karşılığında Halk Ekmek büfelerinden şu ana kadar 16 bin 757 tane ekmek alındı. Fabrikada türüne göre sınıflandırılan atık maddeler Topkapı Geri Dönüşüm Tesisleri’nde ayrıştırıldıktan sonra Halkalı Kağıt Fabrikası’nda işlenerek kağıt haline getiriliyor. Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Halk Ekmek (İHE) ve Çevre Koruma Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle devam eden proje kapsamında Zeytinburnu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 10 personeli her gün kapı kapı dolaşarak binlerce vatandaşa projeyi tanıtıyor. “Ekmeğini Çöpten Çıkar” projesiyle vatandaşlar biriktirdikleri 5 kilo atık karşılığında Halk Ekmek’ten 1 ekmeği kendilerine daha önceden verilen manyetik ‘Çevreci Ekmek Kart’lara yüklenen puanlarla ücretsiz alabiliyor. Hem çevre kirliliğini önleyen hem de ekonomiye katkı sağlayan projede vatandaşlar topladığı atıkları Seyitnizam Mahalle Muhtarlığı ve Mevlana Parkı’na Atık Getirme Merkezleri’ne teslim ediyor.

5 kilo atık getirene 1 ekmek hediye

Her 2 ayrı merkezde toplanan atıklar; kağıt, karton, plastik, metal, cam ve kompozit türlerine göre görevliler tarafından ayrıştırılıyor. Ardından merkez çalışanları vatandaşların getirdiği atıkları tartarak ağırlığına göre, Akbil özelliği taşıyan Çevreci Ekmek Kart’lara POS cihazları aracılığıyla puan yüklüyor. Vatandaşlar bu sayede kartlarındaki puanlarla Halk Ekmek satışı gerçekleştirilen büfelerden ücretsiz ekmek alabiliyor. Kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin ekmek ihtiyacını karşılayan vatandaşlar, projeden oldukça memnun. Ayrıca proje kapsamındaki askıda ekmek uygulamasıyla dileyen vatandaşlar da puanlarıyla ihtiyaç sahipleri için askıda ekmek bırakabiliyor.

175 bin 762 kilo ambalaj atığı toplandı

1 yıldır devam eden proje kapsamında ilçede 175 bin 762 kilo ambalaj atığı toplanırken Halk Ekmek büfelerinden 16 bin 757 adet ekmek alındı. Ayrıca mahalle sakinlerinin projeye verdiği destek sayesinde Seyitnizam Mahalle Muhtarlığı ve Mevlana Parkı’ndaki Atık Getirme Merkezleri’nde 161 kilogram atık pil, 891 kilogram elektronik atık ve 871 kilogram bitkisel atık yağ da toplandı. Biriktirilen atıklar önce Topkapı Geri Dönüşüm Tesisleri’nde türüne göre ayrıştırılıp ardından Halkalı Kağıt Fabrikası’na gönderiliyor. Fabrikada çeşitli işlemlerden geçen atık maddeler, hamur haline getirildikten sonra işlenerek kağıda dönüştürülüyor.