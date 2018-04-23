HABER

Zeytinburnu’nda 23 Nisan coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zeytinburnu Çocuk Festivali büyük ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zeytinburnu Çocuk Festivali büyük ilgi gördü. Çocukların aileleri ile birlikte akın ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Zeytinburnu Çocuk Festivali büyük ilgi gördü. Çocukların aileleri ile birlikte akın ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Merkezefendi Parkı’nda düzenlenen festivalde çocuklar doyasıya eğlendi.
Çocuklardan bazıları belediye tarafından kurulan çadırlarda oyunlar oynarken bazıları da parkta salıncakta sallanmayı tercih etti. Ailelerin de keyifli anlar yaşadığı festivalde eğlence doruğa çıktı.
Etkinlik için Zeytinburnu Belediyesine teşekkür eden aileler, “Her şey çok güzel oldu. Çocuklar bayramlarını doyasıya yaşadılar. Belediye yetkililerine teşekkür ederiz” diye konuştu. Çok eğlendiklerini belirten çocuklar da festival hiç bitmesin istedi.

ABD’de PKK skandalı!ABD’de PKK skandalı!
Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.