Zeytinburnu’nda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zeytinburnu Çocuk Festivali büyük ilgi gördü. Çocukların aileleri ile birlikte akın ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Zeytinburnu Çocuk Festivali büyük ilgi gördü. Çocukların aileleri ile birlikte akın ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Merkezefendi Parkı’nda düzenlenen festivalde çocuklar doyasıya eğlendi.

Çocuklardan bazıları belediye tarafından kurulan çadırlarda oyunlar oynarken bazıları da parkta salıncakta sallanmayı tercih etti. Ailelerin de keyifli anlar yaşadığı festivalde eğlence doruğa çıktı.

Etkinlik için Zeytinburnu Belediyesine teşekkür eden aileler, “Her şey çok güzel oldu. Çocuklar bayramlarını doyasıya yaşadılar. Belediye yetkililerine teşekkür ederiz” diye konuştu. Çok eğlendiklerini belirten çocuklar da festival hiç bitmesin istedi.