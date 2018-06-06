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Zeytinburnu'nda ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

ATM'lere kredi kartı bilgilerini kopyalamak üzere düzenek yerleştirdiği ileri sürülen 2 şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine Güven Timlerince kovalamaca sonucu gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda ATM'lere kredi kartı bilgilerini kopyalamak üzere düzenek yerleştirdiği öne sürülen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cevizlibağ Tramvay Durağı yakınındaki ATM'lere düzenek yerleştirildiğini gören vatandaşlar, burada görevli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Polislerin ATM'lerin olduğu yere geldiğini gören 2 kişi kaçmaya başladı. Polisler, şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde, kredi kartı bilgilerini kopyalamaya yarayan düzenek bulundu.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ATM dolandırıcılık Güven Timleri Şube Müdürlüğü

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