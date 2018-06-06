Zeytinburnu'nda ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda ATM'lere kredi kartı bilgilerini kopyalamak üzere düzenek yerleştirdiği öne sürülen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cevizlibağ Tramvay Durağı yakınındaki ATM'lere düzenek yerleştirildiğini gören vatandaşlar, burada görevli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Polislerin ATM'lerin olduğu yere geldiğini gören 2 kişi kaçmaya başladı. Polisler, şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde, kredi kartı bilgilerini kopyalamaya yarayan düzenek bulundu.
Üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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