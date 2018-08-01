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Zeytinburnu'nda atölyenin çatısından düşen bekçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 06:03 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda atölyenin çatısından düşen bekçi öldü

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda gece bekçisi olduğu tekstil yıkama atölyesinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Ayvalıdere Sokağı'ndaki atölyenin gece bekçiliğini yapan Ercan Erikli (63), prefabrike binanın çatısına çıkan kapıyı kapatmak istedi.

Erikli'nin, çıktığı çatıda dengesini yitirerek beton zemine düştüğünü gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, düşme sonucu başını atölyenin zeminine çarpan bekçinin öldüğünü belirledi.

Ercan Erikli'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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