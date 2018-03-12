HABER

Zeytinburnu'nda boş arazide ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:26 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda yol kenarında boş arazide erkek cesedi bulundu.

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda yol kenarında boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşlarında B.C. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenildi.

Abay Caddesi'nin yanında bulunan boş arazide hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, cesedin bulunduğu alana şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 55 yaşlarında B.C.'ye ait olduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından B.C.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Artvin’in kurtuluşu Bursa’da coşkuyla kutlandı

Artvin’in kurtuluşu Bursa’da coşkuyla kutlandı

Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (2)

Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (2)

Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme

Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme

Sudan’da yeni bir su kuyusu daha açıldı

Sudan’da yeni bir su kuyusu daha açıldı

İçdaş Yönetim Kurulu Başkanı Aslan hayatını kaybetti

İçdaş Yönetim Kurulu Başkanı Aslan hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.