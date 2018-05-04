Zeytinburnu'nda cinayet

İSTANBUL(AA) - Zeytinburnu’nda, Nurhan Doğan'ı (20) başına ateş ederek öldüren Mahsun Sarıkaşlı (21) aynı silahla intihar etmek istedi.

Seyitnizam Mahallesi'ndeki olayda, askerden izne 21 yaşındaki Mahsun Sarıkaşlı, Nurhan Doğan’la buluşup konuşurlarken aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sarıkaşlı, Doğan’a ateş ederek başından yaraladı. Doğan, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Aynı silahla kendini başından vuran Sarıkaşlı'nın ise yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

