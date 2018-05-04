- ZEYTİNBURNU'NDA DEHŞET: GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU 

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nunda askerden izinli olarak gelen Mahsun Sarıkaşlı, tartıştığı genç kızı öldürüp intihar girişiminde bulundu.
Seyitnizam Mahallesi, 322. Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sivas'ta asker olan Mahsun Sarıkaşlı (21) izin alarak İstanbul'a geldi. Sarıkaşlı evinin yakınlarında Nurhan Doğan (20) ile görüşmek için buluştu. Bir süre sokak üzerinde konuşan ikili tartışmaya başladı. Sarıkaşlı yanında getirdiği silahla kıza genç kıza kurşun yağdırdı ardından da kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Nurhan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarıkaşlı'nın ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulundu.Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Kızın boğazını sıktı. Sonra 2-3 el silah sesi duydum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Genç kızın fotoğrafı
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Görgü tanığı ile röp.
-Diğer detaylar
04.05.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180504139
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