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Zeytinburnu'nda elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 01:43 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda elleri arkadan bağlanmış ve ağaca asılı halde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

Zeytinburnu'nda elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda elleri arkadan bağlanmış ve ağaca asılı halde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.
Sahil Kennedy Caddesi üzerindeki şehir parkında, saat 22.30 sıralarında ağaçta hareketsiz duran birini gören bir kişi, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, elleri arkadan bağlanmış, ağaca asılı haldeki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu değerlendiriliyor. Polis incelemesinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Zeytinburnu'nda elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulunduZeytinburnu'nda elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

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