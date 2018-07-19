ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA YANGINI-2

*Yangın kontrol altında.
Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nunda boş olduğu belirtilen bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında atölyenin çatısı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, itfaiyesi 15 araç 60 personel ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
İBB'DEN AÇIKLAMA
İBB Zeytinburnu'nda çıkan yangın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada; Zeytinburnu Veliefendi Hipodrom yanında metruk eski Akfil tektlil atolyesi olarak kullanılan binada yangın meydana gelmiş, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zeytinburnu metruk binada çıkan yangın kontrol altında. Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, Fatih İBB itfaiyesi 15 araç 60 personel ile müdahale ediyor. Yangının Veliefendi hipodromu ile bağlantısı yoktur" denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yükselen dumanlar
-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar
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