HABER

Zeytinburnu'nda fabrika yangını (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 22:37 | Son Güncelleme

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda boş olduğu belirtilen bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Murat SOLAK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda boş olduğu belirtilen bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın, 19.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesinde bulunan boş tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre önceden tekstil atölyesi olarak kullanılan boş bina henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli, itfaiyesi 15 araç 60 personel ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonrası tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüGalatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kazada yanarak ölen 3 kişi toprağa verildiKazada yanarak ölen 3 kişi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018 - En güzel Cuma mesajları - Yeni ve güncel Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Resimli Cuma mesajları 2018 - 20 Temmuz Cuma günü için en güzel mesajlar, sözler

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.