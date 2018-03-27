ZEYTİNBURNU'NDA OKULDA YANGIN (2)

- Bodrum katında yangın çıkan lise ve yanındaki ilkokul tahliye edildi.
- Okula gelen velilerden bazıları fenalık geçirdi.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda bir lisenin bodrum katında yangın çıktı.
Yangın Zeytinburnu'nda bulunan 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu lisenin bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle okulda panik yaşandı. Lise ve yanındaki ilkokul tahliye edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken okula gelen velilerden bazıları fenalık geçirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Fenalık geçirenler
-İtfaiyenin çalışması
-Bodrumdan yükselen dumanlar
-Öğrencileri götüren veliler
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