ZEYTİNBURNU'NDA OKULDA YANGIN (3)

- Bodrum katında yangın çıkan ilkokuldaki öğrenciler tahliye edildi
- Okula gelen velilerden bazıları fenalık geçirdi.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda bir ilkokulun bodrum katında yangın çıktı.
Yangın Zeytinburnu'nda bulunan Fatma Süslü İlkokulunun bodrum katında saat 15.45 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle okulda panik yaşandı. Okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İlkokuldaki öğrenciler tahliye edilerek yakında bulunan liseye götürüldü. Okula gelen bazı veliler fenalık geçirdi. İlkokulun duman yükselen bodrumuna itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Fenalık geçirenler
-İtfaiyenin çalışması
-Bodrumdan yükselen dumanlar
-Öğrencileri götüren veliler
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